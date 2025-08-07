Üzent a Magyar Péter gyulai rendezvényét megzavaró férfi: Nem sört, hanem 20 deka szotyit dobtam el

A férfi azt írta, nem digitális harcos, hanem munkás.

Bár Magyar Péter a közösségi oldalán arról írt, hogy egy „digitális harcos” egy teli doboz sört akart hozzá vágni a gyulai várnál tartott szerdai rendezvényén, a tettes állítja, egészen mást hajított a Tisza Párt elnöke felé – írja a 444 a férfi hozzászólása alapján.

Kedves Péter! Csak a korrektség jegyében: Nem vagyok digitális! Analóg vagyok. Nem vagyok harcos! Munkás vagyok. Nem egy doboz sör volt, hanem 20 dkg napraforgómag!

– írta Magyar Péternek az incidensről szóló bejegyzése alá a férfi, aki állítólag azért választotta a szotyit, mert a kormánymédia pár napja azzal támadja Magyart, hogy nem tudja megkülönböztetni a gazt a napraforgótól.

A férfi saját bevallása szerint nem fideszes és nem is haragszik Magyarra, de úgy véli, a Tisza Párt elnökének „összevissza hazudozásával már rég tele a padlás”. Szerinte egyébként azért nem vették őrizetbe az akciója után, mert „nem mondott csúnyát, nem okozott kárt, nem sérült meg senki”.

