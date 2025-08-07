Lebutított iPhone-t nyomnának a fiatalok kezébe

Nincs TikTok, Instagram, nincs játék és internetes keresés, tessék visszazökkenni a való világba.

A szándék nemes, de az ár magas, és a siker kétséges.

A különös okostelefon reklámja így szól: „A gyereke megkapja a telefonját. Ön megkapja a lelki nyugalmát.”

2025 32. lapszám