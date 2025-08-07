Az ukránok szerint „nem felelnek meg a valóságnak” azok az állítások, hogy elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében

„Manipulatívak és nem felelnek meg a valóságnak” azok az állítások, amely szerint az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) nem vizsgálja Sebestyén József halálának körülményeit – közölte a DBR.

A DBR azt követően adta ki közleményét, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Harcosok órája című műsorban azt mondta, hogy „az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében, akit nemrég kényszersorozás közben toborzók agyonvertek, amivel elismerték, hogy ez az országban egy államilag intézményesített gyakorlat.”

A DBR közlése szerint az ukrán katonai ügyészség kárpátaljai részlege az ügyben már július elején bűnügyi eljárást indított katonai tisztviselő hatalmával vagy hivatali jogkörével való visszaélés gyanúja miatt. A büntetőeljárás kivizsgálását a DBR lvivi területi igazgatóságának egyik osztálya kapta meg – tették hozzá.

Mint írták, az előzetes vizsgálat során megállapították, hogy Sebestyént június 14-én Munkácson hívták be katonai szolgálatra, majd az orvosi vizsgálaton alkalmasnak találták, egészségi állapotával kapcsolatban pedig nem tett panaszt. Június 18-án önkényesen elhagyta szolgálati helyét, június 19-én pedig önként jelentkezett a Beregszászi Megyei Pszichiátriai Kórházban, ahol közölte, hogy rosszul érzi magát, erős fejfájása van, és saját elmondása szerint fejsérülést szenvedett, amely agyrázkódás gyanúját vetette fel. Ezt követően mentőautóval kórházba szállították, ahol azonban „az orvosok nem találtak nála semmilyen súlyos sérülést”.

A DBR szerint Sebestyént június 24-én a beleegyezésével áthelyezték a beregszászi pszichiátriai intézetbe, majd július 7-én arról érkezett bejelentés rendőrséghez, hogy július 6-án meghalt.

„Az azonnali nyomozati intézkedések és a holttest vizsgálata során erőszakos halálra utaló jeleket és testi sérüléseket nem találtak” – írták. Hozzátették, hogy a büntetőeljárás keretében igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot végeztek, tanúkat hallgattak ki, köztük katonákat és orvosokat, de „az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szintén nem tárt fel erőszakos halálra utaló jeleket”. „A nyomozás folytatódik” – zárta közleményét a DBR.

Az ügyben megkerestük a külgazdasági és külügyminisztériumot, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Sebestyén Józsefet a családja és a magyar kormány szerint agyonverték, az ukrán hadsereg viszont azt közölte, hogy a halálát tüdőembólia okozta. A közösségi médiában több olyan videó is terjedt, amelyen a láthatóan fájdalmakkal küzdő kárpátaljai férfi szerepel, akivel ukrán nyelven gúnyolódtak. Orbán Viktor miniszterelnök honlapjára felkerült egy másik videó is az ügyében, amelyről viszont azóta bebizonyosodott, hogy manipulált anyagról van szó.

Az azonban biztos, hogy bárhogyan is végződjön ez az ügy, csak rontani fog a már jelenleg sem jó ukrán–magyar viszonyon. Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő úgy véli, hogy enyhíthető lett volna a feszültség, ha „a szerencsétlen esetről értelmes párbeszéd, például az egészségügyi kivizsgálásokban való segítségnyújtás felajánlása történik”, ehelyett azonban a kormány a történtekből politikai hasznot próbál kicsikarni.