Kétszer vonta le egyes vásárlások összegét az OTP

Kétszer vonta le bizonyos korábbi vásárlások összegét egyes ügyfelek számlájáról az OTP Bank – írja az Index olvasói és piaci jelzések alapján. A lap úgy tudja, hogy bár nem tömeges jelenségről van szó, így is sok ügyfelet érint a hiba.

Az OTP hivatalos közlése szerint egy külső szolgáltató hibája miatt fordulhatott elő, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, és egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget. „A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – írták.

Hozzátették, hogy a bank munkatársai most azon dolgoznak, hogy kiszűrjék a duplikált tranzakciókat, és minden érintett ügyfélnél helyreálljon a számlaegyenleg.