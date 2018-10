Három térképet tett közzé az Our World in Data, ami a várható élettartam alakulását mutatja be a Föld országaiban.

Míg a 19. században mág nem volt olyan ország, ahol ez magasabb lett volna 40 évnél (igaz, kissé bizonytalanok a történelmi adatok/becslések), 1950-ben már brutális szóródást mutat a kép. Sok helyen – elsősorban Európában és Észak-Amerikában – már bőven 60 fölött volt ez az érték, miközben Afrika legtöbb államában még mindig bőven 40 alatt. Ekkor a legmagasabb várható élettartam Norvégiában volt (72 év), a legalacsonyabb pedig Maliban (28 év).

2018-ra tovább nőtt mindenhol ez az érték, Afrikában is átlag 61 év lett, a világ legtöbb országában 70-80 között, a fejlett országokban 80 fölötti életkort érhetnek meg az emberek.

Magyarországon az 1800-as években nem érték meg a 40 évet az emberek, 1950-ben 53, 2015-ben 76 év a várható élettartam.

Mindez három térképen: