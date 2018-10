Másfél méteres piton rázott fel egy reggeli értekezletet Kínában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ad51d29-b7e8-41fe-90a9-14b6c00110d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2015 tavaszán nyújtott be egy szabadalmat, ami a napokban került nyilvánosságra. Az iPad mágneses tokjához kínál ötletes kiegészítést, amely a telefonoknál is alkalmazható lehet.","shortLead":"Az Apple még 2015 tavaszán nyújtott be egy szabadalmat, ami a napokban került nyilvánosságra. Az iPad mágneses tokjához...","id":"20181013_apple_szabadalom_elektromagnesek_smart_cover_ipad_tok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad51d29-b7e8-41fe-90a9-14b6c00110d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e85715-8c6c-49d8-bbba-2079ef8a5d8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_apple_szabadalom_elektromagnesek_smart_cover_ipad_tok","timestamp":"2018. október. 13. 12:03","title":"Remek Apple-ötlet: nem kell megijednie, ha leesik az iPhone-ja vagy az iPadje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felszólították az elnököt, hogy tartózkodjon Prince dalainak felhasználásától.\r

\r

","shortLead":"Felszólították az elnököt, hogy tartózkodjon Prince dalainak felhasználásától.\r

\r

","id":"20181013_Trump_gyakran_kampanyol_a_Purple_Rainnel__Prince_csaladja_beragott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4356977f-19fb-461b-8dbf-ff55c114ee41","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Trump_gyakran_kampanyol_a_Purple_Rainnel__Prince_csaladja_beragott","timestamp":"2018. október. 13. 14:39","title":"Trump gyakran kampányol a Purple Rainnel – Prince családja berágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","shortLead":"Jövő tavaszra várják a babát Harryvel. ","id":"20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581962a-3e3f-4703-b227-777689e2b39a","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Meghan_Markle_gyereket_var","timestamp":"2018. október. 15. 09:51","title":"Meghan Markle gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. ","shortLead":"Közegészségügyi szempontból Dunaújvárosban és Szegeden már egészségtelen a levegő. ","id":"20181013_Egyre_rosszabb_a_levego_minosege_ket_varosban_mar_egeszsegtelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e46cc7-d490-4a87-b27d-ca72f2cf9a0f","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Egyre_rosszabb_a_levego_minosege_ket_varosban_mar_egeszsegtelen","timestamp":"2018. október. 13. 17:16","title":"Egyre rosszabb a levegő minősége, két városban már egészségtelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","shortLead":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","id":"20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873fa6-79c9-429e-a6fd-8d92d7280db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 13. 13:21","title":"Zöld rendszám és gázolaj: új dízel hibriddel jött ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter azt mondta, pályázatot írtak ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára, ám ez még nem jelent meg sehol. ","shortLead":"A miniszter azt mondta, pályázatot írtak ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára, ám ez még nem jelent meg...","id":"20181013_Kasler_palyazat_pim_prohle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d587b7-5b3f-45c7-abc5-e1512b92dcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Kasler_palyazat_pim_prohle","timestamp":"2018. október. 13. 15:57","title":"Nincs nyoma a pályázatnak, amiről Kásler beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van, ráadásul a bányászata Kongótól, a finomítása Kínától függ.","shortLead":"Szárnyal a lítiumionos akkumulátorok egyik elengedhetetlen alapanyagának, a kobaltnak az ára. A fémből kevés van...","id":"201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2007857e-29f9-43f1-8132-6f1cb7c4d39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec7ceaf-9bb5-4924-a75f-425efb03971f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201836__kobalthiany__elektromos_auto__kongo_es_kina__koboldok_femje","timestamp":"2018. október. 14. 13:00","title":"A koboldok fémje az autós forradalom kulcsa, és szinte az összes Kínáé lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rendesen megdobta a könyveladásokat a skót nagymama, aki szétröhögte a meseolvasást.","shortLead":"Rendesen megdobta a könyveladásokat a skót nagymama, aki szétröhögte a meseolvasást.","id":"20181013_A_rohogo_gorccsel_kuzdo_nagymamanal_nem_kell_jobb_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a19788d-af4b-461f-be5a-0a5b017f5fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f547b2a-55af-4a93-ba59-8fa3e895d169","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_A_rohogo_gorccsel_kuzdo_nagymamanal_nem_kell_jobb_reklam","timestamp":"2018. október. 13. 16:33","title":"A röhögőgörccsel küzdő nagymamánál nem kell jobb reklám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]