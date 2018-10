Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","shortLead":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","id":"20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3285fe-3e08-4415-af4b-7af37a1ed1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","timestamp":"2018. október. 15. 13:20","title":"1,4 milliárdért kutatja a kormány, mi a helyzet a nyugdíjasokkal és a mit gondolunk a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egyszeri jelleggel” csaknem 500 millió forintot utalt ki a kormány az idei rendkívüli tartalékból a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványnak, és elrendelte, hogy a jövő évtől évi másfél milliárd álljon rendelkezésre erre a célra.","shortLead":"„Egyszeri jelleggel” csaknem 500 millió forintot utalt ki a kormány az idei rendkívüli tartalékból a Kék Bolygó...","id":"20181016_Felmilliard_a_kormanytol_Ader_Janos_alapitvanyanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4b4ec4-4337-4d10-9495-94e4000eb065","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Felmilliard_a_kormanytol_Ader_Janos_alapitvanyanak","timestamp":"2018. október. 16. 10:15","title":"Félmilliárd a kormánytól Áder János alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10 ezer órás szabály atyja, Malcolm Gladwell.","shortLead":"Anders Ericsson kiválóságkutató új könyvében elmondja véleményét arról, hogyan értelmezte félre megállapításait a 10...","id":"20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658315e2-778d-4eda-90a8-482c54192daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8eb1122-64c8-4280-b8c8-b96ec930fda9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181015_10_ezer_ora_gyakorlassal_tenyleg_profik_lehetunk_barmiben","timestamp":"2018. október. 15. 13:45","title":"10 ezer óra gyakorlással tényleg profik lehetünk bármiben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is bemutatkozik), hanem egy harmadik, játékosoknak szánt, kifejezetten nagy teljesítményű telefonra.","shortLead":"Érkezhet egy meglepetés is a keddi, londoni Huawei-eseményre, és nem a cég okosórájára gondolunk (persze az is...","id":"20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc37730-8bf3-4b9a-a8ef-5a62aa42c698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41858f9-8903-4032-830a-bce649f6f225","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate20x_gamer_telefon_kiszivargott_kepek","timestamp":"2018. október. 14. 16:03","title":"Igazi fotókon csípték nyakon a Huawei titokzatos harmadik telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. Paul Allen az utolsó időkig aktívan dolgozott, magyar idő szerint hétfőn éjjel halt meg.","shortLead":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik...","id":"20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f5ef1-ba12-4500-b7a7-431e9aec7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","timestamp":"2018. október. 16. 05:03","title":"65 éves korában meghalt a Microsoft milliárdos társalapítója, Paul Allen, akinek még nagy tervei voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico úgy tudja, Macron pártja a liberálisokkal együtt fog kampányolni az EP-választások előtt, ezzel pedig egy komoly pártszövetséget hozhatnak létre. ","shortLead":"A Politico úgy tudja, Macron pártja a liberálisokkal együtt fog kampányolni az EP-választások előtt, ezzel pedig...","id":"20181015_Macron_osszeall_az_Orbant_kritizalo_europai_liberalisokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cba648-dc0d-4589-be5a-7f3e1005aa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Macron_osszeall_az_Orbant_kritizalo_europai_liberalisokkal","timestamp":"2018. október. 15. 12:43","title":"Macron összeáll az Orbánt kritizáló európai liberálisokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette ki Horst Seehofer pártelnök vasárnap Münchenben a bajorországi tartományi törvényhozási választás után.","shortLead":"A Keresztényszociális Unió (CSU) megkapta a felhatalmazást a bajor választóktól a kormányzás folytatására - jelentette...","id":"20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1e554f-c583-4c1c-b90f-df344cb6a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_A_bajor_Seehofer_a_kevesnek_is_orul","timestamp":"2018. október. 14. 20:58","title":"A bajor Seehofer a kevésnek is örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","shortLead":"Az Est Mediaból vásárolt, ami most nincs csődeljárás alatt.","id":"20181014_andy_vajna_est_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed2c3a1-a9fb-4372-9371-e195d42dd2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_andy_vajna_est_media","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Most tőzsdei céget vett Andy Vajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]