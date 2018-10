Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet a beszélgetőpartnernek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet...","id":"20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81a6c01-3daa-44b6-af2a-66c0d8d9feb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Figyeljen erre az új ikonra a Messengerben, hasznos segítség lehet a beszélgetéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trükkös kikötések szerepelnek az iratokban. ","shortLead":"Trükkös kikötések szerepelnek az iratokban. ","id":"20181016_Per_Budapest_utazasi_iroda_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d6a20c-ad5a-4573-a337-a215e280c7c3","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Per_Budapest_utazasi_iroda_szerzodes","timestamp":"2018. október. 16. 10:19","title":"Per indul egy tisztességtelen szerződéseket kötő fővárosi utazási iroda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nincs fenn a Mirotvorec nevű ukrajnai honlapon a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai állampolgárok egy részének nevét és személyes adatait feltüntető lista. A névsor nyom nélkül tűnt el, most már csak egy keresőablak látható, amelyben név, illetve útlevélszám szerint lehet keresni.","shortLead":"Már nincs fenn a Mirotvorec nevű ukrajnai honlapon a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai állampolgárok...","id":"20181016_Eltunt_a_netrol_az_ukrajnai_magyarlista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dad6c82-74b3-4753-99c8-32b4a4e9afa6","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Eltunt_a_netrol_az_ukrajnai_magyarlista","timestamp":"2018. október. 16. 12:52","title":"Eltűnt a netről az ukrajnai „magyar-lista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Török lapértesülések szerint a szaúdi nagykövetségen eltűnt Dzsamál Hasogdzsi által viselt Apple Watch rögzítette, ahogy kihallgatják, megkínozzák és megölik az újságírót. A BBC szerint azonban nem valószínű, hogy a történet igaz.","shortLead":"Török lapértesülések szerint a szaúdi nagykövetségen eltűnt Dzsamál Hasogdzsi által viselt Apple Watch rögzítette...","id":"20181015_apple_watch_okosora_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_bizonyitek_hangfelvetel_iphone_icloud","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66747281-672d-49d3-98eb-d5e1084bf26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_apple_watch_okosora_dzsamal_hasogdzsi_meggyilkolasa_bizonyitek_hangfelvetel_iphone_icloud","timestamp":"2018. október. 15. 14:33","title":"Az Apple okosórája rögzíthette a szaúdi újságíró meggyilkolását, de ez a sztori nagyon sántít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.","shortLead":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.","id":"20181015_A_holland_szelsojobb_vezere_szerint_Orban_baratok_nelkul_uldogel_az_Europai_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1eec8-88ab-487e-b6af-5cc8233fe223","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_holland_szelsojobb_vezere_szerint_Orban_baratok_nelkul_uldogel_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 15. 10:01","title":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Fidesz és a KDNP képviselői fegyelmezetten igennel szavaztak. Amint Áder János aláírja a törvényt, a következő napon már nem jár állami támogatás a lakástakarékoknak.","shortLead":"A Fidesz és a KDNP képviselői fegyelmezetten igennel szavaztak. Amint Áder János aláírja a törvényt, a következő napon...","id":"20181016_Megszavaztak_vege_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c86342-62f7-4651-8665-ca971ef95cad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Megszavaztak_vege_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak","timestamp":"2018. október. 16. 12:35","title":"Megszavazták: vége a lakástakarékok állami támogatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fafda1a-4351-460c-9541-cc821cac28b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig huszonnégy órával az után, hogy Bánki Erik beadta a javaslatot a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről, már át is nyomták a javaslatot a parlamenten. Kövesse velünk az ülés eseményeit!","shortLead":"Alig huszonnégy órával az után, hogy Bánki Erik beadta a javaslatot a lakástakarékok állami támogatásának...","id":"20181016_Dont_a_parlament_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteserol__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fafda1a-4351-460c-9541-cc821cac28b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09557bfa-a049-49a7-a9b3-c79c40665e78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Dont_a_parlament_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteserol__percrol_percre","timestamp":"2018. október. 16. 09:19","title":"Megszüntette a parlament a lakástakarékok állami támogatását - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak ennek a folyónak a vizében. Most még nincs akkora baj, de idővel komolyan visszaüthet. ","shortLead":"A Dunában találták a legtöbb mikroműanyagot a vizsgált hazai folyók közül: köbméterenként 50 részecske úszkál csak...","id":"20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70715bc8-cb3a-40ba-998b-0cc1857acb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_muanyag_mikromuanyag_duna_plasztik_reszecske_csomagoloanyag_polipropilen_polisztirol_polietilen","timestamp":"2018. október. 15. 16:33","title":"Megnézték, mennyi műanyag úszkál a Dunában, és sokkal nagyobb a baj, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]