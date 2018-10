Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland közmédia szatirikus műsorának egyik adását a NER-nek és Orbán Viktornak szentelték, mostantól pedig magyar felirattal is nézhető a Magyarországgal foglalkozó rész. ","shortLead":"A holland közmédia szatirikus műsorának egyik adását a NER-nek és Orbán Viktornak szentelték, mostantól pedig magyar...","id":"20181016_Magyarul_is_nezheto_a_vicces_holland_musor_amelyben_Orban_es_a_Sargentinijelentes_a_tema__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f835fe8-30a3-4043-9ad8-6f96a95c9d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Magyarul_is_nezheto_a_vicces_holland_musor_amelyben_Orban_es_a_Sargentinijelentes_a_tema__video","timestamp":"2018. október. 16. 19:11","title":"Magyarul is nézhető a vicces holland műsor, amelyben Orbán és a Sargentini-jelentés a téma – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Használta is őket.","shortLead":"Használta is őket.","id":"20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc2e27-047d-4e7c-9148-274b3dfc7039","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","timestamp":"2018. október. 16. 13:43","title":"Valóságos fegyverarzenált találtak egy miskolci férfi otthonában a rendőrök – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel, egészen 128 gigabájtig.","shortLead":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel...","id":"20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1fb685-d363-495e-846d-94028684b298","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","timestamp":"2018. október. 16. 12:03","title":"Akár 128 GB RAM is lehet a számítógépében, az Intel új processzora megbirkózik vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","id":"20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d2457-a233-41bc-8c0f-4915fdbbb815","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","timestamp":"2018. október. 16. 09:45","title":"Vádat emeltek az ittasan száguldozó sofőr ellen, aki testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. Paul Allen az utolsó időkig aktívan dolgozott, magyar idő szerint hétfőn éjjel halt meg.","shortLead":"Megannyi ötletet vitt sikerre, a Microsoft volt élete egyik legnagyobb vállalkozása, melynek köszönhetően a világ egyik...","id":"20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3697-fa71-4dbd-92cb-a5e09b91c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f5ef1-ba12-4500-b7a7-431e9aec7939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_meghalt_paul_allen_microsoft_tarsalapito","timestamp":"2018. október. 16. 05:03","title":"65 éves korában meghalt a Microsoft milliárdos társalapítója, Paul Allen, akinek még nagy tervei voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt Kínának. A szakember viszont kiállt a projekt mellett.","shortLead":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt...","id":"20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd62b3-9217-46cb-9616-072b2cbb0712","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. október. 16. 14:03","title":"Beismerte a Google: tényleg cenzúrázott keresőt épít Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Október 17. a szegénység elleni küzdelem világnapja. ","shortLead":"Október 17. a szegénység elleni küzdelem világnapja. ","id":"20181017_L_Ritok_Nora_Egy_orszag_ket_vilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1a29-85c8-45b3-856b-e1c2cb6ce1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec50e03-4e48-4d6a-aabe-936c4ff5ba53","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_L_Ritok_Nora_Egy_orszag_ket_vilag","timestamp":"2018. október. 17. 08:42","title":"L. Ritók Nóra: Egy ország, két világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a051a1e-32a5-4721-ac24-2385a987b9d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az amerikai elnök bírálta a Szaúd-Arábia ellen – szerinte elhamarkodottan – felhozott vádakat.","shortLead":"Közben az amerikai elnök bírálta a Szaúd-Arábia ellen – szerinte elhamarkodottan – felhozott vádakat.","id":"20181017_Hasogdzsiugy_a_torok_rendorseg_megsem_kutatta_at_a_szaudi_fokonzul_rezidenciajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a051a1e-32a5-4721-ac24-2385a987b9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f31ff2-1bef-4cd5-ba02-5c2b8a029f2c","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Hasogdzsiugy_a_torok_rendorseg_megsem_kutatta_at_a_szaudi_fokonzul_rezidenciajat","timestamp":"2018. október. 17. 05:32","title":"Hasogdzsi-ügy: a török rendőrség mégsem kutatta át a szaúdi főkonzul rezidenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]