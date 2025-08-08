Parászka Boróka: Az erőszak kiment az utcára

Boldog békeidőnek tűnik visszatekintve, amikor még forrásmegvonással, kirúgással, kiszorítással fenyegették meg a Fidesz kritikusait. Ma már ostromállapot van a tereken és a digitális fórumokon egyaránt. És ezt immár exportálja is a kormánypárt, ahogy az Magyar Péter nagyadorjáni látogatása alatt Erdélyben is egyértelművé vált.

Visszavágyik az ember a múltba, amikor a digitális lincselés, lejáratás, feketekampány csak a makacs közszereplőket célozta. Azokat, akik számot vetettek az Orbán-rezsim nyilvános kritikájának kockázataival, és vállalták a következményeket. A megosztott országban konszenzussá vált, hogy így jár az, aki belép a ringbe. Gondolta volna meg kétszer.

A harcmodor mostanra megváltozott. Nem pusztán „elfogy a levegő” a renitensek körül, hanem konkrétan is fojtogatják a rendszerrel szembefordulókat.