Bige László fia nyílt levélben válaszolt Gulyás Gergely vádjaira

Miként vélekedik a miniszter arról, hogy Bige László egyik fia feltűnt a Tisza Párt körül? – kapta meg a kérdést Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón. A miniszter erre azt válaszolta, „úgy látjuk, a Tisza Párt bárkitől bármilyen pénzt örömmel fogad. Nagy meglepetés nincsen, az említett vállalkozó négy évvel ezelőtt Márki-Zay Pétert támogatta és az akkori ellenzéket, most pedig a Tisza Pártot támogatja.” Majd hozzátette, sokat elmond a Tiszáról, hogy „minden jól ismert offshore- és kartellügy ellenére” örömmel fogadja a támogatást, ezzel azt is megmutatva, hogy a párt mit gondol a gazdaság átláthatóságáról és a korrekt üzleti feltételekről.

Bige Dávid a Facebook oldalán nyílt levéllel reagált Gulyás mondataira. „Elsősorban tisztázzuk az elején, a Tisza párthoz nincs közöm. Nem dolgozok velük és egy csekély összegű hozzájáruláson kívül, amit a rendszerváltó kártya útján teszek anyagilag sem támogatom a Tisza Pártot. Viszont nem tagadom, hogy beléptem Nyíregyházán egy Tisza Szigetbe és helyileg a szigetnek a munkáját támogatom, mint egy tagja, de nem vezetője” – írta. Majd hozzátette, nem tagadja, hogy szimpatizál a Tiszával, ahogy azt sem, hogy nem ért egyet a Fidesz kormányzásának eszközeivel és eredményességével.

A Gulyás által említett offshore ügyekkel kapcsolatban azt írja: semmilyen offshore tevékenységet nem folytat az általa vezetett vállalatcsoport adóoptimalizálás vagy egyéb hazai vagy uniós jogszabály megkerülése céljával.

„A gazdasági versenyhivatal által kiszabott bírságot és a kartellezés vádját a független magyar bíróság jogerősen megsemmisítette, így Öntől ez a vád teljes mértékben valótlan és rontja a jó hírünket” – tette hozzá.

Posztjának második felében pedig a kormánynak és a Fidesz irányítása alatt sikeres vállalkozóknak szúr oda. „Megértem, tisztelt Miniszter úr, hogy Önnek és pártcsaládjának rosszul esik, ha valaki nem az Önök által kiosztott ingyen pénzekből él és ezáltal nem tudják Önök zsarolni az adott gazdasági személyt.”

Posztjában említi még az Unióból érkező támogatások „átláthatatlan eltűnését”, majd posztját azzal zárja, hogy „de akár a Nemzeti Bank vagyonából eltűnt 650 milliárd forintnyi közpénz eltűnése körül lévő csendről is beszélhetnénk.”

