A Nemzeti Nyomozóiroda elutasította Hadházy feljelentését Orbán és felesége fapados magánútja miatt

Orbán Viktor 2023. február 27-én Egyiptomba repült tárgyalni, innen azonban nem Budapestre tért vissza a honvédségi géppel, hanem Olaszország felé vette az irányt. Egyiptomban még miniszterelnökként volt jelen, de Olaszországban már magánúton járt: erre utal az is, hogy a külügyminisztérium hivatalos adatai szerint a kormányfő kairói látogatása március 1-jén véget ért.

A honvédségi repülőgép Toszkánában landolt, és onnan tért vissza Magyarországra, Orbán Viktor nélkül. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint ez csupán technikai landolás volt, a megkérdezett légi közlekedési szakértő szerint viszont a technikai landolás követelményeinek egyáltalán nem felelt meg a honvédségi gép pisai leszállása.

Az üggyel kapcsolatban Hadházy Ákos akkor feljelentést tett, a kitérő ugyanis becslések szerint akár 3-3,5 millió forintba is kerülhetett az adófizetőknek, de végül azt állapították meg, hogy sem a miniszterelnök, sem pedig más személy részéről nem valósult meg hivatali visszaélés.

Miután júliusban egy Brüsszelbe tartó fapados repülőn fénykép készült a miniszterelnökről és feleségéről, Hadházy újabb feljelentést tett. A független országgyűlési képviselő szerint ugyanis a Ryanair-es utazással fontos bizonyítékot gyártott maga ellen a miniszterelnök. Hadházy bejegyzésében azt írja:

A Ryanair brüsszeli járatán Orbán bizonyította, hogy csak blabla, hogy a biztonsága miatt kellett honvédségi utasszállítóval utaznia Pisába. Emiatt adtuk be most újra a feljelentést.

Természetesen. ezt a feljelentést is elutasították. Az ügyészségi indokolás minden konkrétumot nélkülöz, nem vizsgálja semmilyen szempontból az új bizonyítékot.

A miniszterelnök a Harcosok órája című Youtube csatornán pár napja így nyilatkozott utazási szokásairól: