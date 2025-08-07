Ki vagyunk éhezve a szeretetre, ezért rajongunk a Labubuért

Mintegy negyven év után visszatért a Moncsicsi, legalábbis hozzá hasonlítják a Labubut, a nyuszifülű, kilencfogú szörnyecskét. A kínai Pop Mart már 2019-ben piacra dobta a Moncsicsihez hasonlóan besorolhatatlan osztályú (nyúl? majom? manó?) figurát, de csak mostanában jutott el a „tiszta őrületig”: gyerekek és felnőttek is gyűjtik, és képesek borsos árat kiadni érte (Magyarországon egy 40 centis eredeti plüss ára 50 ezer forinttól 180 ezerig is terjedhet). Ritka változatokért több millió forintot is adnak Nyugaton. Természetesen a nagyobb piacokat elárasztó hamisítványok jóval olcsóbbak, pár ezer forintért megvásárolhatók.

A szörnyikével sztárok és influenszerek hada – Kim Kardashian, Dua Lipa és David Beckham – pózol a TikTokon vagy az Instagramon. Felfutása is akkor kezdődött, amikor Lisa, a Blackpink K-pop-együttes szupersztárja a közösségi médiában bemutatta kedvenc Labubujait 2024 áprilisában. A napokban pedig már ott tartunk, hogy a Pop Mart tőzsdei értéke hatszorosára nőtt, és meghaladja a 40 milliárd dollárt.

A rengetegféle színű, méretű, anyagú figura (természetesen már Labubu alakú dubaji csoki is létezik) üzleti titkát már sokan fejtegették. Limitált szériák, bizonyos típusú babák árusítása vakdobozban, TikTok-kampányok, sztárok szerepeltetése, gyümölcsöző partneri kapcsolatok (Coca-Cola, Vans) az alapelemei a piaci dominanciának.

Pop Mart üzlet Sanghajban Shutterstock

De mi a hozzáadott pszichológiai értéke a kis koboldnak, amelyet eredetileg a hongkongi születésű, Belgiumban élő Kasing Lung gyermekkönyv-illusztrátor és játéktervező talált ki? Lungot a skandináv meséken nevelődve elbűvölte az erdei elfek világa, és 2015-ben megalkotta A szörnyek című, kicsit borzongató hangulatú mesekönyvet. A főszereplő a semmit sem jelentő nevű, de azért a babára, bébire hajazó, a kínaiak számára is könnyen kiejthető Labubu volt, creepy barátaival (például Zimomo, Spooky) körbevéve.

A vonzerő titka

A Labubu vonzerejének pszichológia háttere igen komplex, és természetesen nem választható le teljesen a reklámpszichológiai stratégiáról. „A Labubu egyszerre hordoz kedves, babaszerű és kissé ijesztő, bizarr vonásokat, ami érzelmi feszültséget kelt, ezáltal megragadja a figyelmet” – kezdi magyarázatát Porkoláb-Minarik Annamária klinikai szakpszichológus.