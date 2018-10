Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017 elején bemutatott játékokat, mostantól azonban a csoportoknál is felbukkan majd a funkció.","shortLead":"Eddig csupán a Messengerben, valamint a Facebook asztali böngészős változatának hírfolyamában lehetett elérni a 2017...","id":"20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e564e495-b1d1-4fe4-b7ca-7f5482aa7117","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_facebook_csoportok_facebook_lite_instant_games_jatekok_a_facebookon","timestamp":"2018. október. 18. 09:33","title":"Készüljön: A Facebook-csoportok is megkapják a funkciót, amit állandóan nyomogatnak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit szerintük \"számos szabálytalanság miatt\" meg kell ismételni. Hétfőn írtunk arról, hogy lényegében elszabotálták az Országos Bírói Tanács póttagválasztását a Handó Tünde által kinevezett bírósági vezetők.","shortLead":"Aláírásgyűjtést indított a Győri Ítélőtábla 14 bírája az október 9-én megtartott küldöttértekezlet miatt, amit...","id":"20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8c3f9-a2a3-4242-8e54-09e0c53ba300","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szabalytalanul_valasztott_pottagokat_a_Handofele_biro_tanacs","timestamp":"2018. október. 18. 10:20","title":"\"Bírák, ne féljetek, csatlakozzatok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","shortLead":"A mű több díjat is elnyert a gdyniai Lengyel Játékfilmfesztiválon.","id":"20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341a6aa-0eda-4b13-bd09-f085b34689ed","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Hatalmas_sikere_volt_a_korrupt_es_pedofil_papokrol_szolo_filmnek_a_lengyel_mozikban","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Hatalmas sikere volt a korrupt és pedofil papokról szóló filmnek a lengyel mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf6c92f-90fa-4e4f-8179-ab72b156fb72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendesen odacsapta a sofőrje a hivatali autót.","shortLead":"Rendesen odacsapta a sofőrje a hivatali autót.","id":"20181017_hillary_clinton_autobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf6c92f-90fa-4e4f-8179-ab72b156fb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4e6210-aeac-4c3c-a7cb-a6f05a0f3bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_hillary_clinton_autobaleset","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Videón Hillary Clinton autóbalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kérte Polt Péter legfőbb ügyész a fideszes Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más...","id":"20181017_Simonka_mentelmi_jog_felfuggesztes_ugyeszseg_polt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfaf016-8934-454f-9978-1c5ffb954768","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Simonka_mentelmi_jog_felfuggesztes_ugyeszseg_polt","timestamp":"2018. október. 17. 13:41","title":"\"Simonka általában 45 százalékot kért vissza\" - Polt Péter meggyanúsítaná a fideszest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló, a Sargentini-jelentés elleni határozatot, amely arra szólítja fel a kormányt: ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott, Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben.","shortLead":"Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak...","id":"20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd18b08-e326-4ea5-ad3e-b22aad02d182","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megszavaztak_hiaba_a_Sargentinijelentes_marad_a_kerites","timestamp":"2018. október. 16. 13:36","title":"Megszavazták, hiába a Sargentini-jelentés, marad a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga politikus szerint a vita közte és a magyar miniszterelnök között azért vált személyessé, mert a Fidesz azt akarja, hogy személyes legyen.","shortLead":"A belga politikus szerint a vita közte és a magyar miniszterelnök között azért vált személyessé, mert a Fidesz azt...","id":"20181018_Verhofstadt_szerint_Orbant_csak_a_magyar_szavazok_allithatjak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ecad3c-1473-484c-8e6b-fd17f92ea6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Verhofstadt_szerint_Orbant_csak_a_magyar_szavazok_allithatjak_meg","timestamp":"2018. október. 18. 08:02","title":"Verhofstadt szerint Orbánt csak a magyar szavazók állíthatják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85039845-9713-4e63-be6f-13ee8e8c5073","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az idei év legsikeresebb mobiljátékairól van szó, két cím jut az eszünkbe, a Fortnite és a PUBG. Ez utóbbi lépett most át egy elismerésre méltó mérföldkövet.","shortLead":"Ha az idei év legsikeresebb mobiljátékairól van szó, két cím jut az eszünkbe, a Fortnite és a PUBG. Ez utóbbi lépett...","id":"20181017_pubg_mobile_androidos_letoltes_szam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85039845-9713-4e63-be6f-13ee8e8c5073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c859558-33e7-438d-9749-de1358b093c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_pubg_mobile_androidos_letoltes_szam","timestamp":"2018. október. 17. 17:03","title":"Ön is köztük volt? Már több mint 100 milliószor letöltötték az androidos játékot, a PUBG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]