Több dolog miatt is kilógnak régiós társaik közül a magyar szupergazdagok

Példátlannak nem mondható Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtoka, de hogy a régió nem autokrata vezetésű országai körében nem ez az arisztokratikus modor dívik, az biztos. Néhány környező ország milliárdosainak a listáját átböngészve az állapítható meg, hogy rongyrázás persze másutt is előfordul, de a legmódosabbak jellemzően kevesebb politikai hátszéllel, vagyis inkább önerőből és modernebb ágazatokban gyarapodnak, mint Magyarországon. Romániában például a 10 leggazdagabb üzletember, illetve család felénél valamilyen technológiai vállalkozás futott fel annyira, hogy a nemzetközi porondon, jellemzően a Forbes listáin is észrevehetők lettek.

Míg Magyarországon a top 10 körében hat esetben egyértelműen kimutathatók a kormányzati kapcsolatok, Romániában vagy Csehországban csak két-három esetben ilyen egyértelmű a közpénzek elterelése. Idehaza évek óta készül kiadvány a 100 leggazdagabb magyarról, így az is megállapítható, hogy az első húsz közül legalább kilenc nagy valószínűséggel nem tudott volna ilyen látványos sikereket elérni, ha nem élvezi az Orbán-kormány bőkezű megrendeléseit és állami üzletkötéseit.

A régió leggazdagabbja cseh