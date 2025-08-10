A magyarok úgy vélik, meg sem fogják érni a nyugdíjaskort

Borzalmas képet fest az Ipsos napokban közzétett kutatása a magyarok időskorral kapcsolatos hozzáállásáról. A 32 országra kiterjedő felmérés átlaga szerint az emberek 66 éves kortól számítják az öregkort, míg Magyarországon 65 évtől – a válaszadók többsége viszont úgy gondolja, hogy a várható élettartama nem fogja meghaladni a 54 évet, és ezzel Magyarország az egyetlen, ahol az emberek nem számolnak azzal, hogy elérik a nyugdíjkorhatárt – írja a 24.hu a kutatás alapján.

Lengyelországban is hasonlóan vélekednek az öregkor kezdetéről, de arra számítanak, hogy megérik a hetvenes éveik második felét. A magyarokon kívül „minden vizsgált országban úgy látják az emberek, hogy legalább a 71–72 éves korig eljutnak, számos nyugati országban pedig inkább 80 évesig vagy afölött” – írja a lap.

Míg világszerte átlagosan az emberek 38 százaléka várja az öregkort, ez hazánkban mindössze 25 százalékot tesz ki, ami szintén jól jelzi az időskorral szembeni pesszimizmust.

Simonovits András közgazdász: Csökkenteni kell a minimális nyugdíjkorhatárt, aki 65 év alatt megy el, kevesebbet kapna Aki a nyugdíjaskort eléri, nagy valószínűséggel már szenved valamilyen nyavalyától. Ezen jobb egészségügyi ellátással vagy rugalmas korhatárral lehetne enyhíteni, ám jelenleg egyikre sincs esély. Farkas András nyugdíjtanácsadó azt mondja, a jelenlegi nyugdíjemelés módja egyenes út a nyugdíjasok elszegényedéséhez.

A munkaerőpiacra és a szakmai szerepekre vonatkozó kérdésekben felbukkan az ország vezetésére vonatkozó kérdés is. A magyarok úgy vélik, egy miniszterelnöknek legalább 43 évesnek kell lennie, de a 63 éves kort már túl idősnek tartják. A jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor 35 éves volt, amikor a Fidesz 1998-ban először kormányra került, és 47 éves a NER kezdetekor, 2010-ben. Ez azt jelenti, hogy mostanra elérte a 63 éves „nyugdíjkorhatárt”, azaz azt az életkort, amikor a magyarok szerint már nem alkalmas egy ország vezetésére. Ezzel szemben Magyar Péter az ideálisnak tartott kor kezdetén áll – jegyzi meg a 24.hu.

Hozzáteszik: a kutatás a magyarok 23 százaléka gondolja úgy, hogy nincs olyan életkor, amely túl idős lenne ahhoz, hogy valaki vezető szerepet vállaljon, ám ez az arány alacsonyabb a globális átlagnál (29 százalék).