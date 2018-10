Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik, az adatokat viszont nem valamely bank, hanem maga a kártya tárolja. ","shortLead":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik...","id":"20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a125c500-a289-4327-ae67-6d04950d181d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","timestamp":"2018. október. 19. 14:33","title":"Egy francia nagy bank már teszteli a jövő bankkártyáját, ezt öröm lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcdfdf6-463f-4948-b592-d6e03201d454","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikrofotók egy egészen más világot tárnak fel, mint amit megszoktunk. A legjobb képekből válogattunk.","shortLead":"A mikrofotók egy egészen más világot tárnak fel, mint amit megszoktunk. A legjobb képekből válogattunk.","id":"20181018_Mikrofotok_mikroszkop_Nikon_Small_World_fotopalyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcdfdf6-463f-4948-b592-d6e03201d454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76439304-8106-454a-9901-ec57c8b3a694","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Mikrofotok_mikroszkop_Nikon_Small_World_fotopalyazat","timestamp":"2018. október. 18. 15:45","title":"Felismeri a világot, ha mikroszkópon keresztül látja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218da222-52d0-4c17-8484-f1de7d75d20e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"10 éve indult el a hazai könnyűzenei színtéren a dalszerző-énekesnő, Odett. Ismerhetjük a rádiókból, láthattuk fesztiválokon, vagy épp az eurovíziós dalválogató műsorban. Most pályafutása első 10 évének dalait adta ki összegyűjtve, új formában. A különleges válogatáslemez először itt hallható.","shortLead":"10 éve indult el a hazai könnyűzenei színtéren a dalszerző-énekesnő, Odett. Ismerhetjük a rádiókból, láthattuk...","id":"20181019_Albumpremier_Odett_10_jubileumi_lemez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218da222-52d0-4c17-8484-f1de7d75d20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7e1bf7-e6a2-49b5-a3b3-e2a754aade41","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Albumpremier_Odett_10_jubileumi_lemez","timestamp":"2018. október. 19. 11:35","title":"Albumpremier: Hallgassa meg Odett különleges jubileumi lemezét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71110301-64cb-4254-912c-504b08b19307","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Charlie Chaplin zseniális alkotását a Vígszínház vitte színre. Lehet-e politikai áthallások nélkül bemutatni A diktátort?","shortLead":"Charlie Chaplin zseniális alkotását a Vígszínház vitte színre. Lehet-e politikai áthallások nélkül bemutatni...","id":"20181018_Hitler_a_legnagyobb_europai_szinesz_nalam_is_nagyobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71110301-64cb-4254-912c-504b08b19307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4308f7-f827-4ce3-b59d-0f43e60537f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Hitler_a_legnagyobb_europai_szinesz_nalam_is_nagyobb","timestamp":"2018. október. 18. 13:33","title":"„Hitler a legnagyobb európai színész, nálam is nagyobb”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368b135e-b354-4ac8-8101-455bd9d56c86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nincs internet, megszakad a kapcsolat, nem érkezik meg a kód, nem illeszkednek a szoftverek – ezek a problémák fordulnak elő a legtöbbször az e-recept felírásakor. Egy éve vezették be az elektronikus egészségügyi szolgáltatást, de a használata sokszor gondot okoz még. Az ország keleti felében például több olyan régió is van, ahol sem az orvosok, sem pedig a betegek nincsenek meg papírrecept nélkül.","shortLead":"Nincs internet, megszakad a kapcsolat, nem érkezik meg a kód, nem illeszkednek a szoftverek – ezek a problémák...","id":"20181019_Receptek_viharfelhoben__kaoszra_leltunk_az_eegeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368b135e-b354-4ac8-8101-455bd9d56c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c364e7b-b4cc-479e-a7b0-912e6599fe08","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Receptek_viharfelhoben__kaoszra_leltunk_az_eegeszsegugyben","timestamp":"2018. október. 19. 14:00","title":"Receptek viharfelhőben – káoszra leltünk az e-egészségügyben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22bda46-7b92-45c0-b0e0-8e47fc4ee69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét a Fedél Nélkül adott otthont a Népszabadság egykori szerzőinek, akik így, a cikkeikkel próbálnak segíteni a hajléktalanokon. A lap megjelenése alkalmából a Fedél Nélkül árusítóival beszélgettünk. ","shortLead":"Ismét a Fedél Nélkül adott otthont a Népszabadság egykori szerzőinek, akik így, a cikkeikkel próbálnak segíteni...","id":"20181018_Video_Ujra_hajlektalanok_aruljak_a_Nepszabadsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22bda46-7b92-45c0-b0e0-8e47fc4ee69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479e3629-9204-48d4-8922-580aaaa6844e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Video_Ujra_hajlektalanok_aruljak_a_Nepszabadsagot","timestamp":"2018. október. 18. 17:45","title":"Videó: Újra hajléktalanok árulják a Népszabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","shortLead":"Európai szintre ért a kormány fake news gyártása. A manipulált videóban idézett Guy Verhofstadt kifakadt a Twitteren.","id":"20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25c64fa1-c3a0-4e04-8ac5-1a712ffb4b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008c33b-7b8c-4cff-862f-4491be897595","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Nem_kertel_a_manipulalt_kormanyvideo_foszereploje_Orban_Putyin_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. október. 17. 16:14","title":"Nem kertel a manipulált kormányvideó főszereplője: \"Orbán Putyin kottájából játszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett tarifacsaládjáról a szolgáltató.","shortLead":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett...","id":"20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e3abe-6923-46c2-82b5-00ba2af7a72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","timestamp":"2018. október. 18. 17:03","title":"Új díjcsomagok vannak a Telenornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]