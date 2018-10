Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztériumi dolgozók és a rendvédelmisek szakszervezete is aláírta a közleményt, amelyben egyeztetést követelnek a tervezett kirúgásokról a közszférában. ","shortLead":"A külügyminisztériumi dolgozók és a rendvédelmisek szakszervezete is aláírta a közleményt, amelyben egyeztetést...","id":"20181018_Kormanytisztviselok_is_kiakadtak_Gulyasra_a_tervezett_kirugasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e57eb0e-1775-42fd-b472-57aeb8280c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Kormanytisztviselok_is_kiakadtak_Gulyasra_a_tervezett_kirugasok_miatt","timestamp":"2018. október. 18. 16:16","title":"Kormánytisztviselők is kiakadtak Gulyásra a tervezett kirúgások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb szándéknyilatkozatnak tekinthető az állam költségvetése, az utólagos elszámolás pedig átsiklik a kényes ügyek felett.","shortLead":"Legfeljebb szándéknyilatkozatnak tekinthető az állam költségvetése, az utólagos elszámolás pedig átsiklik a kényes...","id":"20181018_Meg_sem_probalja_magyarazni_a_kormany_miert_nincs_koze_a_koltsegvetesnek_a_valosaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89bb8fb-6bff-4c32-a6d3-e627efe6c2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb82ad-b5b2-4185-8d03-0e876afc3d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Meg_sem_probalja_magyarazni_a_kormany_miert_nincs_koze_a_koltsegvetesnek_a_valosaghoz","timestamp":"2018. október. 18. 12:15","title":"Meg sem próbálja magyarázni a kormány, miért nincs sok köze a költségvetésnek a valósághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","shortLead":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","id":"20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc046783-7d84-497f-b6e2-c12ffcb53770","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Egyetlen gigavállalatban egyesítik Mészáros Lőrinc két óriáscégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétáló Budapestet hirdetett, de autóval jár Puzsér Róbert, azonban azt komolyan gondolja, hogy ott lesz a szavazólapon, amikor főpolgármestert választanak a budapestiek. Ha valaki mégis esélyesebb lesz, mint ő, ráadásul vállalja a programja végrehajtását, visszalép. Előválasztásról hallani sem akar, rossz véleménnyel van Karácsony Gergelyről.","shortLead":"Sétáló Budapestet hirdetett, de autóval jár Puzsér Róbert, azonban azt komolyan gondolja, hogy ott lesz a szavazólapon...","id":"20181017_Puzser_Karacsony_a_politikai_erdekek_alapjan_barmit_felaldoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b072fb9-0b92-4703-8a84-06e359c9a870","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Puzser_Karacsony_a_politikai_erdekek_alapjan_barmit_felaldoz","timestamp":"2018. október. 17. 12:09","title":"Puzsér: Karácsony a politikai érdekek alapján bármit feláldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d372e44a-2149-443e-b09b-52b6cb33c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ebe77f-7bdb-400c-bd50-62690131bee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Marabu_FekNyuz_Meszarlas","timestamp":"2018. október. 17. 19:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a hódmezővásárhelyi polgármester célja, hogy 2019-ben ahol csak lehet, egy ellenzéki jelölt álljon szemben egy fideszessel.","shortLead":"Az a hódmezővásárhelyi polgármester célja, hogy 2019-ben ahol csak lehet, egy ellenzéki jelölt álljon szemben...","id":"20181017_MarkiZay_alairt_megalakulhat_a_polgarmester_ellenzeki_egyesulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044e96b6-4bef-4074-ac5f-fdf7a8f9602d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_MarkiZay_alairt_megalakulhat_a_polgarmester_ellenzeki_egyesulete","timestamp":"2018. október. 17. 21:36","title":"Márki-Zay aláírt, megalakulhat a polgármester ellenzéki egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket, de egyelőre csak arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy hamarosan leteszi elé a javaslatcsomagját. Szerinte a téma azért is nehéz kérdés, mert a fideszesek egy része is dohányzik, és kérdés, hogy mit szólnak majd a felvetéséhez. ","shortLead":"Lázár János az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket, de egyelőre csak...","id":"20181018_Lazar_Ma_reggel_kozoltem_a_trafikosokkal_nem_mondom_hogy_orultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e9bf86-8c78-4008-9b78-101a445dde08","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_Ma_reggel_kozoltem_a_trafikosokkal_nem_mondom_hogy_orultek","timestamp":"2018. október. 18. 17:10","title":"Lázár: Ma reggel közöltem a trafikosokkal, nem mondom, hogy örültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01594582-cf7d-4b4b-a247-541d87c0dbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sotheby’s rendez egy olyan aukciót, amelyen minden, amit eladnak arany, vagy aranyozott.","shortLead":"A Sotheby’s rendez egy olyan aukciót, amelyen minden, amit eladnak arany, vagy aranyozott.","id":"20181018_ferrari_512_berlinetta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01594582-cf7d-4b4b-a247-541d87c0dbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1b777-1818-4606-90ba-5362fe474dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_ferrari_512_berlinetta","timestamp":"2018. október. 18. 14:16","title":"Arany Ferrarit valaki? Mielőtt Austin Powers elviszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]