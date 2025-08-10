Tízezrek tüntettek Tel-Avivban a gázai háború befejezéséért

Több tízezren tüntettek szombaton az izraeli Tel-Avivban a gázai hadművelet kiterjesztésére vonatkozó kormányzati terv ellen – számolt be a helyi média a szervezők adatai alapján az MTI szerint.

A tüntetést a Hamász szélsőséges palesztin szervezet által elrabolt és a palesztin lakosságú Gázai övezetbe hurcolt túszok hozzátartozóinak fóruma szervezte meg. Attól tartanak, hogy a hadsereg tervezett műveletei veszélybe sodorják szeretteiket. Pénteken az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta a katonai művelet kiterjesztésére és Gáza városának elfoglalására irányuló terveket, amelyek megvalósításával a hadsereg az egész partvidék feletti ellenőrzést szerezhetné meg.

A hadsereg úgy véli, hogy a túszokat az ellenőrzése alatt nem álló területeken tartják fogva, köztük Gázavárosban. Az izraeli hatóságok ismeretei szerint 50 túsz van még a Hamász fogságában, akik közül mintegy húszan még életben vannak. A gázai fegyveres konfliktust a Hamász által vezetett terrortámadások váltották ki 2023. október 7-én, amelyekben mintegy 1200 ember halt meg és több mint 250-et ejtettek túszul.