Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb könnyítést tettek bele az adócsomagba a sportszervezeteknek. ","shortLead":"Egy újabb könnyítést tettek bele az adócsomagba a sportszervezeteknek. ","id":"20181019_Stadionok_uzemeltetesere_is_lehetne_kolteni_a_taopenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27948f94-9d65-432c-b112-6026f7cfc9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Stadionok_uzemeltetesere_is_lehetne_kolteni_a_taopenzeket","timestamp":"2018. október. 19. 20:48","title":"Stadionok üzemeltetésére is lehetne költeni a tao-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen a kormányzati kommunikáció eszköztárában is. Az erő kultusza pedig előhívta azokat, akik a honvédelmi nevelésben látják az egészséges nemzettudat garanciáját. Aki volt úttörő, annak sok minden fájóan ismerős lehet.","shortLead":"Orbán Viktor sorsdöntő harcot lát Magyarországon és a világban, így logikus volt, hogy a rend fegyveres őre megjelenjen...","id":"20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97c4c55d-f48e-4a3e-ae45-903a061c1ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348aaed9-414d-4400-bb7e-5fc9d7879f95","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_11_szamu_Orban_Viktor_Uttorocsapat_vigyazz_Zaszlonak_tisztelegj","timestamp":"2018. október. 21. 10:00","title":"11. számú Orbán Viktor Úttörőcsapat, vigyázz! Zászlónak tisztelegj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","shortLead":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","id":"20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f77784-8520-42cc-bfc6-59a588950112","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","timestamp":"2018. október. 19. 17:49","title":"Kancsal lehetett Leonardo da Vinci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa3652-dd70-42e4-b650-e4a99cceecd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri áruszállításhoz még mindig elengedhetetlen az emberi beavatkozás, de az Intel és az autógyártásban is érdekelt Rolls-Royce-nak már vannak ötletei, hogyan lehetne ezt önműködővé tenni.","shortLead":"A tengeri áruszállításhoz még mindig elengedhetetlen az emberi beavatkozás, de az Intel és az autógyártásban is...","id":"20181021_rolls_royce_intel_onvezeto_technologia_onvezeto_hajo_aruszallitas_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa3652-dd70-42e4-b650-e4a99cceecd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94f03a9-0492-44d6-8f66-dd2e922b85f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_rolls_royce_intel_onvezeto_technologia_onvezeto_hajo_aruszallitas_ocean","timestamp":"2018. október. 21. 16:03","title":"1000 hajóbalesetből 700-at ember okoz: az Intel és a Rolls-Royce kitalálta a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112ee404-2a6d-49e3-8bcf-07e355ee06dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Mártának, az LMP országgyűlési képviselőjének, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága alelnökének nemzetbiztonsági felülvizsgálatát kezdeményezi a testület fideszes elnöke.","shortLead":"Demeter Mártának, az LMP országgyűlési képviselőjének, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága alelnökének...","id":"20181021_Kosa_Lajos_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_felulvizsgalatat_kezdemenyezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112ee404-2a6d-49e3-8bcf-07e355ee06dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bb816f-f053-4ae4-86e2-44a80a4c29c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Kosa_Lajos_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_felulvizsgalatat_kezdemenyezi","timestamp":"2018. október. 21. 10:01","title":"Kósa Lajos Demeter Márta nemzetbiztonsági felülvizsgálatát kezdeményezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet nyerniük, amikor háborús körülmények közé helyezik a játékosokat.","shortLead":"A katonák munkája sehol nem csak játék és mese, az viszont tény, hogy a videojátékok készítőinek van honnan ihletet...","id":"20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0bdc32-ce35-4abd-979f-1a125e057ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d015a9-7541-4281-b509-62e42ff6009a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_amerikai_legiero_fotok_usaf_amerikai_katonak_munkaja","timestamp":"2018. október. 20. 15:03","title":"Fotók: mint egy durva sci-fi játékban, úgy dolgoznak az amerikai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például a szegények melletti elköteleződés, egy-egy ínséget szenvedő család vagy éppen menekült befogadása.\" A püspök nem állami elismerésben részesült.\r

\r

","shortLead":"\"Beer Miklós számára a keresztény értékek nem harci jelszavak. Konkrét tettekben nyilvánulnak meg, mint például...","id":"20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d46c402b-d6ec-441e-b01a-12f5b53cdc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a5024-3ef1-4d1e-8579-ae2c0694b589","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Kituntettek_Beer_Miklos_vaci_megyespuspokot","timestamp":"2018. október. 21. 15:46","title":"Kitüntették Beer Miklós váci megyéspüspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]