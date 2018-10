Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","id":"20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102db27d-4a08-43c8-ae21-95634c3c377f","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","timestamp":"2018. október. 27. 10:12","title":"Termesztette és fogyasztotta is a drogot, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","shortLead":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","id":"20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08f7785-df52-4a42-ae02-1b75ae314503","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","timestamp":"2018. október. 28. 14:23","title":"Motoros gázolt a Március 15. térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg 2017-ben.","shortLead":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg...","id":"201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5215e82-9fef-462f-928d-d65569646f29","keywords":null,"link":"/kkv/201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","timestamp":"2018. október. 27. 11:30","title":"Elképesztően biztonságos évet tud maga mögött a repülés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","shortLead":"Súlyos rendbontás volt a Borussia Dortmund-Hertha meccsen, öt rendőrt sebesítettek meg a berlini szurkolók.","id":"20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bee647c-0f9b-4ec5-8fa4-a8feb05484e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c093210-e68a-460b-aac0-02e0c53a1821","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Video_Rendort_vertek_botranyosan_viselkedtek_a_Herthaszurkolok_Dortmundban","timestamp":"2018. október. 28. 09:25","title":"Videó: Rendőrt vertek, botrányosan viselkedtek a Hertha-szurkolók Dortmundban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","shortLead":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","id":"20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae67b9d-3eaa-41c8-b537-bcfb05ba74fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","timestamp":"2018. október. 26. 21:54","title":"Holtan találtak egy csecsemőt Sülysápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df1559-15f8-46b2-9386-411b59200f3f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója bevallja, hogy az intézmény más lett, mint amilyennek eredetileg tervezték. És azt is, hogy nem tudja, mi a megoldás a 150 éve létrejött közoktatás problémáira, mert ha tudná, azt csinálná. HVG-portré.","shortLead":"Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium alapítója bevallja, hogy az intézmény más lett, mint amilyennek eredetileg...","id":"201840_horn_gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49df1559-15f8-46b2-9386-411b59200f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88fba9-1ce9-4922-8621-84c4767705c0","keywords":null,"link":"/itthon/201840_horn_gyorgy","timestamp":"2018. október. 28. 12:00","title":"Horn György: Rég tudom, hogy az iskola, bárhogy próbáljuk megújítani, halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0135a51-77f2-43f7-9a97-460e28804a50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik fokozattal valami abnormális történt. De nem adják fel.","shortLead":"A harmadik fokozattal valami abnormális történt. De nem adják fel.","id":"20181028_Befuccsolt_az_elso_kinai_maganraketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0135a51-77f2-43f7-9a97-460e28804a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0d2a-7bf0-4f88-9ce2-9bf4e06b64db","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_Befuccsolt_az_elso_kinai_maganraketa","timestamp":"2018. október. 28. 18:06","title":"Befuccsolt az első kínai magánrakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ezt nem a magyar kormánynak címezte.","shortLead":"De ezt nem a magyar kormánynak címezte.","id":"20181027_Az_allamtitkar_szerint_nem_er_ennyit_a_CEUugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b994e8-e87a-4943-b060-cda4465afcff","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Az_allamtitkar_szerint_nem_er_ennyit_a_CEUugy","timestamp":"2018. október. 27. 12:59","title":"Az államtitkár szerint nem ér ennyit a CEU-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]