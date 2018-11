Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"","category":"vilag","description":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján ragadt 193 ember, őket csak most tudták kiszabadítani.","shortLead":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján...","id":"20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c99ddb-1058-4796-9553-fba903268e78","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","timestamp":"2018. október. 31. 17:55","title":"Majdnem 200 embert menekítettek ki Olaszország legmagasabb hegyi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","shortLead":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","id":"20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe7fb42-60e8-4992-86ae-ef1949bc4499","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","timestamp":"2018. október. 31. 18:58","title":"Gyanúsan sok végtaghiányos gyerek születik Franciaország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52","c_author":"Dercsényi Dávid - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád megyei Zöld Híd pénzügyi krízise miatt 116 településen. A szegedi társaság ugyanis hitelből működik, a jogszabályok egyre több terhet róttak rá, egyre több adót kell fizetnie és az önkormányzat sem segíthet rajta. Mindenesetre az országos tőkeinjekció most egy ideig az ő gondjait is megoldhatja. ","shortLead":"A rendszer nem tartható: csak idő kérdése és Szegeden is bedől a szemétszállítás ugyanúgy, ahogy a Pest és Nógrád...","id":"20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b60888-66bd-4789-9435-433588f52c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687ccd7d-898f-4028-99de-f7ce5b210d86","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_Magyarorszag_nhkv_Szeged_hulladek_katasztrofavedelem","timestamp":"2018. október. 31. 16:58","title":"Szemétkáosz Magyarországon: következik Szeged?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket.","shortLead":"Több görög városban ért atrocitás albánokat és albán érdekeltségű cégeket.","id":"20181101_Alban_uzleteket_es_zaszlot_gyujtottak_fel_Athenban_no_a_diplomaciai_feszultseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a2634c1-7a39-4851-860e-ecc880a1d09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1876dd9b-46d7-4b28-9475-118fb1c72f58","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Alban_uzleteket_es_zaszlot_gyujtottak_fel_Athenban_no_a_diplomaciai_feszultseg","timestamp":"2018. november. 01. 15:26","title":"Albán üzleteket és zászlót gyújtottak fel Athénban, nő a diplomáciai feszültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a kormányfő szóvivője cáfolta a kormány illetékes tagját.","shortLead":"Ezúttal a kormányfő szóvivője cáfolta a kormány illetékes tagját.","id":"20181031_Van_uj_idopont_a_Brexitmegallapodasra_Vagy_megsem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b67f3f-09b1-4d5d-88e4-b4456cc2154a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Van_uj_idopont_a_Brexitmegallapodasra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. október. 31. 18:21","title":"Van új időpont a Brexit-megállapodásra. Vagy mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta körül az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a részmunkaidős dolgozó szabadságát egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén - ennek a részleteit járta...","id":"20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db67aff-0c57-4e31-9dc9-65bf8bf3338c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181101_Egyetlen_napon_nem_ment_be_dolgozni_megis_ottel_kevesebb_nap_szabadsaga_maradt__miert","timestamp":"2018. november. 01. 13:09","title":"Egyetlen napon nem ment be dolgozni, mégis öttel kevesebb nap szabadsága maradt - miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc","c_author":"","category":"vilag","description":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal előmegvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére – írta meg a maszol.ro.","shortLead":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal...","id":"20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d888d4-638c-45a7-804a-1a9b42fb069f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","timestamp":"2018. november. 01. 14:06","title":"Metró épül Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.","shortLead":"Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.","id":"20181101_A_Wizz_Air_alapitoja_a_poggyaszokrol_az_emberek_nem_vagynak_luxuskorulmenyekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93973987-84c3-4fda-98e5-b3eae04d402b","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_A_Wizz_Air_alapitoja_a_poggyaszokrol_az_emberek_nem_vagynak_luxuskorulmenyekre","timestamp":"2018. november. 01. 10:02","title":"A Wizz Air alapítója a poggyászokról: „az emberek nem vágynak luxuskörülményekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]