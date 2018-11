Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d76fb-613e-40f8-b662-55182fe1d181","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható telefonját.","shortLead":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható...","id":"20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e402f4d-b315-4522-8c55-47feaede7d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","timestamp":"2018. november. 01. 10:03","title":"Közvetlenül a Samsung után: hajlítható telefonnal rukkol ki az LG (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, amely szerinte a CEU működését biztosító szerződés.","shortLead":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tette közzé a dokumentumot, amely szerinte a CEU működését...","id":"20181031_Kiszivargott_itt_a_CEUszerzodes_amit_Orban_nem_akar_alairni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ddf2-3529-460c-805c-f68f9e0741ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Kiszivargott_itt_a_CEUszerzodes_amit_Orban_nem_akar_alairni","timestamp":"2018. október. 31. 13:57","title":"Szabó Szabolcs: Itt a CEU-szerződés, amit Orbán nem akar aláírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73197f68-8e85-4941-9fec-393073b5f30d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már a hosszú hétvége első napján, mindenszentek ünnepén több százezer látogatóra számít a temetőkben a Budapesti Temetkezési Intézet.","shortLead":"Már a hosszú hétvége első napján, mindenszentek ünnepén több százezer látogatóra számít a temetőkben a Budapesti...","id":"20181101_Halottak_napja_tobb_szazezer_latogatora_szamitanak_a_budapesti_temetokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73197f68-8e85-4941-9fec-393073b5f30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4424a8-48ac-4d5e-ac66-ffacd76679c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halottak_napja_tobb_szazezer_latogatora_szamitanak_a_budapesti_temetokben","timestamp":"2018. november. 01. 18:37","title":"Halottak napja: több százezer látogatóra számítanak a budapesti temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 20 százalékos önerő is elég a pályázathoz. ","shortLead":"Már 20 százalékos önerő is elég a pályázathoz. ","id":"20181102_Otmilliardot_ad_a_kormany_munkasszallokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0da289-8b56-4f3b-acc4-3be75e89fe6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Otmilliardot_ad_a_kormany_munkasszallokra","timestamp":"2018. november. 02. 10:25","title":"Ötmilliárdot ad a kormány munkásszállókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.","shortLead":"Lehet még növelni a jegyáron kívüli kiegészítő bevételek arányát, de nem sokáig – nyilatkozta Váradi József.","id":"20181101_A_Wizz_Air_alapitoja_a_poggyaszokrol_az_emberek_nem_vagynak_luxuskorulmenyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93973987-84c3-4fda-98e5-b3eae04d402b","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_A_Wizz_Air_alapitoja_a_poggyaszokrol_az_emberek_nem_vagynak_luxuskorulmenyekre","timestamp":"2018. november. 01. 10:02","title":"A Wizz Air alapítója a poggyászokról: „az emberek nem vágynak luxuskörülményekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Nagyon szegény ember az, akinek mindössze arra a trükkre futja, hogy elmenekülve a külső kritikák elől az övéi körében ünnepeltesse meg magát, hogy mennyire megvédte őket. ","shortLead":"Nagyon szegény ember az, akinek mindössze arra a trükkre futja, hogy elmenekülve a külső kritikák elől az övéi körében...","id":"20181031_hont_feknyuz_blues_ner_propaganda_fake__news","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7292e416-4bc5-4a1f-97c8-ba78697e1341","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_hont_feknyuz_blues_ner_propaganda_fake__news","timestamp":"2018. október. 31. 14:35","title":"Hont: Féknyúz blues","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226bb15c-48e3-4dca-9f9e-f1f0caab4e93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szülei egy ultraortodox szektához tartoznak, akik ideológiai okokból utasítják el az oltásokat. Jeruzsálemben komoly gondot okoz a járvány. ","shortLead":"Szülei egy ultraortodox szektához tartoznak, akik ideológiai okokból utasítják el az oltásokat. Jeruzsálemben komoly...","id":"20181102_Belehalt_a_kanyaroba_egy_beoltatlan_kislany_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=226bb15c-48e3-4dca-9f9e-f1f0caab4e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a82fcc2-6339-4d3c-82bf-28f6c36cc3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Belehalt_a_kanyaroba_egy_beoltatlan_kislany_Izraelben","timestamp":"2018. november. 02. 10:40","title":"Belehalt a kanyaróba egy beoltatlan kislány Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]