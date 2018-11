Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicsak, itt van Kína!","shortLead":"Nicsak, itt van Kína!","id":"20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e860488b-3a73-402a-be0b-5ae960273133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","timestamp":"2018. november. 05. 11:15","title":"Látványos ábrán, hogyan gazdagodott a világ az elmúlt fél évszázadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. ","shortLead":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. ","id":"20181105_SzaudArabiaban_szeretnek_eltemetni_apjukat_Hasogdzsi_fiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f774e-5682-4e9e-bfa7-644486efe439","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_SzaudArabiaban_szeretnek_eltemetni_apjukat_Hasogdzsi_fiai","timestamp":"2018. november. 05. 06:03","title":"Szaúd-Arábiában szeretnék eltemetni apjukat Hasogdzsi fiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már a kivitelezésben is részt vett, szintén több milliárdért. ","shortLead":"A Metalcom 6,5 milliárdért üzemelteti és tartja karban az intelligens jelzőrendszert a szerb–magyar határon, de már...","id":"20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06a5ab6-bd50-4f49-96fd-c89d404a2a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e43723-6d76-49d7-91b9-549ddb64f122","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_hataron_felhuzott_okoskeritessel_is_egy_fideszes_vallalkozo_cege_jart_jol","timestamp":"2018. november. 05. 11:29","title":"A határon felhúzott okoskerítéssel is egy fideszes vállalkozó cége járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","shortLead":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","id":"20181105_pontonhid_epul_a_sajon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06e449f-21d5-4309-a06e-6b072089e600","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_pontonhid_epul_a_sajon","timestamp":"2018. november. 05. 21:26","title":"Pontonhíd épül a Sajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e az örökösök az elhunyt rokonuk megmaradt szabadnapjai után járó pénzt? Ebben az ügyben döntött az Európai Bíróság.","shortLead":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e...","id":"20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ceef3-6823-42f3-ad88-39851b57b692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","timestamp":"2018. november. 06. 12:40","title":"A munkavállalónak holtában is jár a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emelt karosszériával, de összkerékhajtás nélkül támad az orosz gyártó legfrissebb újdonsága.","shortLead":"Emelt karosszériával, de összkerékhajtás nélkül támad az orosz gyártó legfrissebb újdonsága.","id":"20181105_uj_divatterepjarot_dobott_piacra_a_lada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff663dfd-6c08-4fa5-8235-0e407c94cd2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_uj_divatterepjarot_dobott_piacra_a_lada","timestamp":"2018. november. 05. 08:21","title":"Új divatterepjárót dobott piacra a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak egy kis méretű csomagot vihetnek fel ingyen a fedélzetre.","shortLead":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak...","id":"20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031e357-f41f-40a8-8a91-1f0629c789ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"Kikelt az olasz hatóság a Wizz Air és a Ryanair csomagszabályzata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2004-ben elhunyt Stieg Larsson jegyzetei alapján egy svéd újságíró írt könyvet a Palme-gyilkosságról. ","shortLead":"A 2004-ben elhunyt Stieg Larsson jegyzetei alapján egy svéd újságíró írt könyvet a Palme-gyilkosságról. ","id":"20181106_Felderithette_az_Olof_Palmegyilkossagot_A_tetovalt_lany_szerzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb302261-034b-41f8-8e14-9557ac8b2f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Felderithette_az_Olof_Palmegyilkossagot_A_tetovalt_lany_szerzoje","timestamp":"2018. november. 06. 09:54","title":"Felderíthette az Olof Palme-gyilkosságot A tetovált lány szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]