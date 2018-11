Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban a szombat volt a fordulónap, Franciaországban a kedd. A Les Glorieuses feminista portál szerint a nők azért dolgoznak innentől számítva az év végéig ingyen, mert a férfiaknál 16,2%-kal kevesebbet keresnek az Európai Unióban. Franciaországban az eltérés 15,2%. Az évből pedig még annak 16,2, illetve 15,2 százaléka van még vissza. Így jön ki az ingyenmunka.","shortLead":"Az Európai Unióban a szombat volt a fordulónap, Franciaországban a kedd. A Les Glorieuses feminista portál szerint...","id":"20181107_Az_Europai_Unioban_az_ev_vegeig_minden_no_ingyen_dolgozik_de_hogy_jon_ez_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71007827-0831-4ea1-82a8-082165d98808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Az_Europai_Unioban_az_ev_vegeig_minden_no_ingyen_dolgozik_de_hogy_jon_ez_ki","timestamp":"2018. november. 07. 12:29","title":"Az Európai Unióban az év végéig minden nő ingyen dolgozik, de hogy jön ez ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google Térképbe, ami valós időben jelzi a baleseteket és a sebességmérést. Mi lesz így a Waze-zel?","shortLead":"A nyáron még csak sejteni lehetett, mostanra azonban a teszteket is elkezdte a Google: olyan funkciót épített a Google...","id":"20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b7b23-bf4c-41a1-a2f6-e99409fd8791","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_google_maps_google_terkep_waze_baleset_sebessegmeres_traffipax_kozlekedes_navigacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:03","title":"Rég nem jött már ilyen hasznos új funkció a Google Térképbe, mint ami most érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington a Szkripal-ügy miatt fontolgat újabb szankciókat Oroszországgal szemben.","shortLead":"Washington a Szkripal-ügy miatt fontolgat újabb szankciókat Oroszországgal szemben.","id":"20181107_Moszkva_az_uj_szankciokat_is_torvenytelennek_tartana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2951ff23-c863-4ee0-9cae-faf84247edd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Moszkva_az_uj_szankciokat_is_torvenytelennek_tartana","timestamp":"2018. november. 07. 14:25","title":"Moszkva az új szankciókat is \"törvénytelennek\" tartaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","shortLead":"A hatóságok tovább kutatnak, az egyik szomszédos házat omlásveszély miatt le kellett bontani.","id":"20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0e626d-36ac-4dc3-9727-3901d25d3b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcffd400-85d0-4c2b-9bbd-909d178389f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Ujabb_holttesteket_talaltak_az_osszeomlott_marseillei_hazak_romjai_alatt","timestamp":"2018. november. 06. 18:37","title":"Újabb holttesteket találtak az összeomlott marseille-i házak romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lendületet kap a pálinkafőzés – erről árulkodnak a legfrissebb adatok és ezt jelzik előre a szakmai várakozások is – írta a Magyar Idők. Az első fél évben 1,4 millió liter italt adhattak ki megrendelőiknek a hivatásos bérfőzdék, és ez a mennyiség kétszázezer literrel több, mint amennyi 2017 első hat hónapjában elkészült. ","shortLead":"Lendületet kap a pálinkafőzés – erről árulkodnak a legfrissebb adatok és ezt jelzik előre a szakmai várakozások is –...","id":"20181107_Megtalaltak_a_megoldast_a_magyar_almatermelok_palinkat_foznek_abbol_amit_nem_vettek_be_a_feldolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd462cb-946c-48d6-9cb5-a46e10cfcd50","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Megtalaltak_a_megoldast_a_magyar_almatermelok_palinkat_foznek_abbol_amit_nem_vettek_be_a_feldolgozok","timestamp":"2018. november. 07. 14:38","title":"Megtalálták a megoldást a magyar almatermelők: pálinkát főznek abból, amit nem vettek be a feldolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a72341-31cd-4a46-bc6c-796f47c16133","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál legjobb játékfilmnek járó díját nyerte el.","shortLead":"A La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál legjobb játékfilmnek járó díját nyerte el.","id":"20181106_Spanyol_filmdijat_nyert_az_Aurora_Borealis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a72341-31cd-4a46-bc6c-796f47c16133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e7fefb-4b8b-4a6b-a8c6-c85d6c2148a8","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Spanyol_filmdijat_nyert_az_Aurora_Borealis","timestamp":"2018. november. 06. 18:20","title":"Spanyol filmdíjat nyert az Aurora Borealis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek Ligája-meccsen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek...","id":"20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fc7e9-ea73-433a-974d-efbed2072677","keywords":null,"link":"/sport/20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 07. 17:58","title":"Eltiltotta Marco Rossit az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és LGBT képviselők.","shortLead":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és...","id":"20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50537c4e-ff46-49d1-b362-e8a1d0c7ab72","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 07. 09:38","title":"Történelmet írtak a nők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]