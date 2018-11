Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői alól húzta ki a lakásokat, de nyomozás folyik ellene egy szürreális állványlopási ügyben is. ","shortLead":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői...","id":"20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd4847-c230-4b5f-bdb6-e849fb411ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","timestamp":"2018. november. 09. 11:58","title":"A rendőrség után a GVH is rászállt a sok vevő által bepanaszolt építőipari cégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","shortLead":"Az énekesnő minden jel szerint a kormány családpolitikájának címlaplánya lett.","id":"20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970180a0-dc8b-4eb8-8bf7-e25d2414b06b","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Szandi_gyereket_kivan_minden_nonek","timestamp":"2018. november. 09. 10:31","title":"Szandi gyereket kíván minden nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","shortLead":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","id":"20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6df11-add1-465a-a0f1-320771687edf","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","timestamp":"2018. november. 09. 21:50","title":"Sorra rúgják ki a köztisztviselőket, közben miniszteri biztosból egyre több van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450d0409-37d1-492f-9a96-a22dbf786b3d","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly hagyományokkal. Tudták, hogy egy ideje már egy fiatal magyar dizájneren múlik az, hogy hogyan néznek ki ennek az ikonnak a frissebb modelljei?","shortLead":"A Porsche 911-es talán az első sportautó, amiről az ember már gyerekkorában megtanulja, hogy néz ki, igazi ikon, komoly...","id":"20181110_interju_varga_peterrel_porsche_vezeto_tervezo_911","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450d0409-37d1-492f-9a96-a22dbf786b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef05fdd-0fc4-4681-8f2b-91ef89192344","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_interju_varga_peterrel_porsche_vezeto_tervezo_911","timestamp":"2018. november. 10. 07:00","title":"Miért van kipufogó egy elektromos Porschén? – Interjú Varga Péterrel, a Porsche vezető dizájnerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kaliforniai rapper Instagram-posztokban tette egyértelművé, hogy mit gondol Trumpról. ","shortLead":"A kaliforniai rapper Instagram-posztokban tette egyértelművé, hogy mit gondol Trumpról. ","id":"20181109_Snoop_Dogg_befuvezett_a_Feher_Haz_elott_aztan_elkuldte_Trumpot_a_francba__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418834ae-8b9a-41a9-939a-29427a4e461c","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Snoop_Dogg_befuvezett_a_Feher_Haz_elott_aztan_elkuldte_Trumpot_a_francba__video","timestamp":"2018. november. 09. 13:54","title":"Snoop Dogg befüvezett a Fehér Ház előtt, aztán elküldte Trumpot a francba - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","shortLead":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","id":"20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46cb2bb-cdf3-4475-acc4-5831e7b1ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","timestamp":"2018. november. 09. 21:31","title":"Malibut is evakuálják a Kaliforniában tomboló tűzvész miatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elkezdik kihelyezni a hófogórácsokat és hálókat, preventív jellegű sózást is végeznek. ","shortLead":"Elkezdik kihelyezni a hófogórácsokat és hálókat, preventív jellegű sózást is végeznek. ","id":"20181108_A_kozutkezelonel_szombaton_mar_elkezdodik_a_tel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff40185-14af-4743-ac36-11c05402e8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_kozutkezelonel_szombaton_mar_elkezdodik_a_tel","timestamp":"2018. november. 08. 18:08","title":"A közútkezelőnél szombaton már elkezdődik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3622573d-f87a-4704-bc3a-53c524c304d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan aggódtak, hogy Károly herceg királyként is beleavatkozna közügyekbe, de a trónörökös most eloszlatta a kétségeket. ","shortLead":"Sokan aggódtak, hogy Károly herceg királyként is beleavatkozna közügyekbe, de a trónörökös most eloszlatta...","id":"20181108_Karoly_herceg_elmondta_milyen_kiraly_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3622573d-f87a-4704-bc3a-53c524c304d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60f2be-0a18-4773-a525-3d1e8b8cd048","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Karoly_herceg_elmondta_milyen_kiraly_lenne","timestamp":"2018. november. 08. 19:58","title":"Károly herceg elmondta, milyen király lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]