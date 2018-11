Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány hétig - rovatunk tagjait is ellátták ebéddel. Ettünk drágán íztelen, lisztes, sűrű izét, de olyan meggylevest is, amely lepipálta a nagymama eddig utolérhetetlennek hitt főztjét. Lássuk az eredményt!","shortLead":"Tíz nagy ételkiszállító céget teszteltünk azok közül, amelyek budapesti irodák dolgozóit, így - a teszt kedvéért néhány...","id":"20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0995262-fd3b-49c8-94a6-2c217d2b7dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1129513-3720-4a27-adf6-23f12ccb1850","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kozepesen_eros_menzai_minoseg_avagy_lecsokolbasz_a_levesben__teszteltuk_az_etelkiszallito_cegeket","timestamp":"2018. november. 12. 14:45","title":"Schobert Norbitól Laci bácsin át Béres Alexandráig: mivel etetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","shortLead":"A kritikust eredetileg polgármester-jelöltségéről kérdezték volna, de a műsorvezető végül nem bírt vele.","id":"20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98620502-da7e-40a1-b904-9008ce2c1398","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Puzser_a_Ripost_hajlektalanok_ellen_uszito_cimlapjat_kerte_szamon_a_Kossuth_radio_musorvezetojen","timestamp":"2018. november. 12. 10:17","title":"Puzsér a Ripost hajléktalanok ellen uszító címlapját kérte számon a Kossuth rádió műsorvezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal később azonban további részleteket is megosztott róla. ","shortLead":"A bejelentés óráiban csak szűkszavúan beszélt táblagépként is használható telefonjáról a dél-koreai gyártó, nem sokkal...","id":"20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d726dd20-a1c3-4caf-a16e-9f6ad390b3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c08a1-b3b6-4e56-87f9-7fca9474616a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_telefon_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"Kiderült még pár izgalmas dolog a Samsung hajtogatható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","shortLead":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","id":"20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997546d9-67db-49de-91e5-7f8e8277307d","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","timestamp":"2018. november. 13. 20:54","title":"Menyasszonya szeme láttára esett össze a csornai focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt macedón kormányfő kért saját bevallása szerint menedékjogot Budapesten, vélhetően útlevél nélkül, elvileg szinte lehetetlen, hogy megkapja a védelmet. Elvileg.","shortLead":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt...","id":"20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95365a-5bfa-495f-bd30-0ca0b0fb3ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 13. 18:06","title":"Orbán macedón barátjának elvileg nagyon nehéz lenne megkapnia a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november elején a koszovói karatésok nem szerepelhettek saját zászlajuk alatt a madridi világbajnokságon.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november...","id":"20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aeb82-a44b-440c-a2cf-df8ed544211c","keywords":null,"link":"/sport/20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","timestamp":"2018. november. 13. 10:35","title":"Senki ne rendezzen sporteseményt Spanyolországban – kéri a NOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","shortLead":"35 éve, hogy megalakult az együttes, amely most megújult, és módosított az elnevezésén.","id":"20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b933c4e2-02af-4e9d-b4b1-ca5d7f3e4ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2660a609-3802-486d-8b43-9e5a857e984f","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_nevet_valtoztat_a_ghymes_egyuttes","timestamp":"2018. november. 12. 12:54","title":"Nevet változtat a Ghymes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beköszönt az igazi ősz.","shortLead":"Beköszönt az igazi ősz.","id":"20181114_Hetvegen_mar_10_fok_sem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19e7cd6-1032-4a36-b6c9-6273118c25f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fd894e-c1df-4103-9bc1-afd45b369670","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Hetvegen_mar_10_fok_sem_lesz","timestamp":"2018. november. 14. 06:05","title":"Hétvégén már 10 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]