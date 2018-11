Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran hallani arról, hogy a korán kelőket kevésbé fenyegeti a rák kialakulásának kockázata, mint a későn fekvő, későn kelő, bagoly típusú embereket. Most a brit kutatók egy új tanulmánnyal álltak elő a témában.","shortLead":"Gyakran hallani arról, hogy a korán kelőket kevésbé fenyegeti a rák kialakulásának kockázata, mint a későn fekvő, későn...","id":"20181119_rakkutatas_emlorak_alvasi_szokasok_egeszseg_korankeles_pacsirta_tipus_bagoly_tipus_rak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc6cab9-18c2-4471-8577-1e63b927e3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1797c6cd-9a4c-4d7d-89ba-98f9d188b74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_rakkutatas_emlorak_alvasi_szokasok_egeszseg_korankeles_pacsirta_tipus_bagoly_tipus_rak","timestamp":"2018. november. 19. 08:03","title":"Tényleg van összefüggés a korán kelés és a rák között? Egy új kutatás megadta a választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell adózni a munkahelyi telefonálás után, mi történik akkor, ha az internetet magáncélú telefonálásra is használja a munkavállaló? Csorbul-e az internet utáni adólevonás joga? Ezt nézte át most az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni a munkahelyi telefonálás után, mi történik akkor, ha az internetet magáncélú telefonálásra is...","id":"20181119_Maganugyeket_intez_a_dolgozo_ceges_netrol_Erre_erdemes_figyelni_hogy_ne_legyen_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760bad6a-0541-46ce-953d-710ad2de3baf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181119_Maganugyeket_intez_a_dolgozo_ceges_netrol_Erre_erdemes_figyelni_hogy_ne_legyen_baj","timestamp":"2018. november. 19. 10:32","title":"Magánügyeket intéz a dolgozó céges netről? Erre érdemes figyelni, hogy ne legyen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d335a53a-0faa-4a44-a07f-4f99346feb2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A négyfős nyírségi cég már a megbízás kiírásakor elkezdte szervezni országos behajtói hálózatát. A szálak Kisvárdára vezetnek. ","shortLead":"A négyfős nyírségi cég már a megbízás kiírásakor elkezdte szervezni országos behajtói hálózatát. A szálak Kisvárdára...","id":"20181119_Mar_a_megbizas_elnyerese_elott_nagyban_keszult_a_munkara_a_kukaholding_behajtoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d335a53a-0faa-4a44-a07f-4f99346feb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782187e7-91e5-4060-a0fa-e2ef0918c298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Mar_a_megbizas_elnyerese_elott_nagyban_keszult_a_munkara_a_kukaholding_behajtoja","timestamp":"2018. november. 19. 08:30","title":"Már a megbízás elnyerése előtt nagyban készült a munkára a kukaholding behajtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67b7ddc-c635-4657-907c-56d2f4617c5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC húsz góllal legyőzte otthon a horvát Podravka Koprivnica csapatát a női kézilabda Bajnokok...","id":"201811178_gyri_audi_eto_kc_podravka_koprivnica_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67b7ddc-c635-4657-907c-56d2f4617c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1778785f-d110-43f6-aa52-959f96dd767a","keywords":null,"link":"/sport/201811178_gyri_audi_eto_kc_podravka_koprivnica_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 06:15","title":"Kiütötte ellenfelét, hibátlan a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyíregyháza–Nyírbátor- és Mátészalka–Csenger-vasútvonalak buszos pótlására keres alvállalkozót a MÁV-Start.","shortLead":"A Nyíregyháza–Nyírbátor- és Mátészalka–Csenger-vasútvonalak buszos pótlására keres alvállalkozót a MÁV-Start.","id":"20181119_Felujitas_helyett_inkabb_bezar_ket_vasutvonalat_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971f033e-b163-42e0-b629-e5969214660d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Felujitas_helyett_inkabb_bezar_ket_vasutvonalat_a_MAV","timestamp":"2018. november. 19. 08:37","title":"Felújítás helyett inkább bezár két vasútvonalat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","shortLead":"Egy 116 éves gőzössel, ami nagyjából sétatempóban megy, hogyan lehet karambolozni?","id":"20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e7da10-6fdf-438e-ac75-f43ae38f121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e994aaa-ba5c-42d1-b759-8f2d00a79df9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_baleset_gozmozdony_vasut_mercedes","timestamp":"2018. november. 19. 09:24","title":"Lassan is lehet csúnyán balesetezni: komótos gőzmozdony préselt össze egy Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3728e0b-2be5-4f56-8d26-32d0e9dffc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Gulyas_Gergely_nem_volt_hajlando_Gruevszkirol_beszelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3728e0b-2be5-4f56-8d26-32d0e9dffc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d494b3-3e6b-43a1-aec2-300e6bf5f9af","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_nem_volt_hajlando_Gruevszkirol_beszelni","timestamp":"2018. november. 17. 15:45","title":"Gulyás Gergely nem volt hajlandó Gruevszkiről beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c899a2-67b1-4531-b673-3dbb619cdda3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 39 328,39 ponton zárt pénteken, csaknem 2 százalékkal magasabban előző heti záróértékénél. ","shortLead":"Csökkenő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 39 328,39 ponton zárt...","id":"20181118_Csokkent_forgalom_emelkedett_a_BUX","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c899a2-67b1-4531-b673-3dbb619cdda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ebc061-28ae-42de-bc4f-ae67abf239e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Csokkent_forgalom_emelkedett_a_BUX","timestamp":"2018. november. 18. 08:28","title":"Csökkent forgalom, emelkedett a BUX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]