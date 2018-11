Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfd1dae5-ca4a-4563-84b6-f03bdc2feb7d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nemcsak hitelszerződést kötött a debreceni önkormányzat az Erste Bankkal az épülő BMW-gyárra, hanem határidős devizaügyletet is. Így akarják tompítani az euró-forint árfolyamkockázatból adódó kockázatot és spekulációt. ","shortLead":"Nemcsak hitelszerződést kötött a debreceni önkormányzat az Erste Bankkal az épülő BMW-gyárra, hanem határidős...","id":"20181121_Ha_jon_a_crach_ugyis_mindegy__kockazatos_uzletbe_kezdett_Debrecen_a_BMWvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1dae5-ca4a-4563-84b6-f03bdc2feb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c0c4c3-41a8-4969-835a-d23df4f600ea","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ha_jon_a_crach_ugyis_mindegy__kockazatos_uzletbe_kezdett_Debrecen_a_BMWvel","timestamp":"2018. november. 21. 16:25","title":"A Kósa Lajos szobrát őrző múzeumot ajánlották fedezetként a BMW debreceni gyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","shortLead":"Közép-Amerikába és az Egyesült Államokba csempészték volna azt a több tonna kokaint, amelyet lefoglaltak a hatóságok.","id":"20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d52f8b-e14e-4ecc-aa8b-3c30cc830345","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Negy_es_fel_tonnas_kokainszallitmanyt_kapcsoltak_le","timestamp":"2018. november. 21. 21:12","title":"Négy és fél tonnás kokainszállítmányt kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kizárt, hogy az új gyülekezési törvényt alkalmazták a három férfira.","shortLead":"Nem kizárt, hogy az új gyülekezési törvényt alkalmazták a három férfira.","id":"20181121_Beszelgettek_gesztikulaltak__elvittek_oket_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ba18b-910c-45ec-b65a-77b703c4aa27","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Beszelgettek_gesztikulaltak__elvittek_oket_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 21. 09:26","title":"Beszélgettek, gesztikuláltak – elvitték őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2217c8-66f5-4f75-abb9-8460f3454bda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feladta a leckét az antivírus szoftvereknek egy elsősorban kriptopénz-lopásra szakosodott rosszindulatú program, amelyről a szakértők egyelőre nem zárják ki, hogy másba is belekezdhet a számítógépünkön.","shortLead":"Feladta a leckét az antivírus szoftvereknek egy elsősorban kriptopénz-lopásra szakosodott rosszindulatú program...","id":"20181121_darkgate_kriptopenzlopo_virus_nem_eszleli_a_legtobb_antivirus_program_virusirto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2217c8-66f5-4f75-abb9-8460f3454bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc78d8-b40d-4441-b727-7f211ade479c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_darkgate_kriptopenzlopo_virus_nem_eszleli_a_legtobb_antivirus_program_virusirto","timestamp":"2018. november. 21. 08:03","title":"Ebből még nagy baj lehet: a legtöbb víruskergető program nem ismeri fel ezt malware-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan tulajdonosa, hogy aztán nagyobb épületet lehessen a helyére felhúzni. A főépítész tiltakozik.","shortLead":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan...","id":"20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e030896-d01e-40fa-b759-ab1be4cb3f33","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","timestamp":"2018. november. 21. 13:38","title":"Veszélyben az utolsó pesti halászház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai Parlament nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai...","id":"20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f5499-6dd5-4311-8960-6f5adc7d983b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 21. 16:02","title":"Szanyi Tibor az Európai Parlament állásfoglalását kéri a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen sorrendben végezzék el, a fizetésért pedig kénytelenek kompromisszumokat kötni. De képzeljük el azt, hogy már a ’30-as éveinkre függetlenné válhatunk anyagilag, sőt, a békés nyugdíjas évekért sem kell 40 évet dolgoznunk. Összegyűjtöttünk néhány történetet olyan emberekről, akik mindezt megvalósították. ","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen...","id":"generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833a700-955d-47b4-a846-f27099941cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","timestamp":"2018. november. 20. 11:30","title":"Harmincévesen nyugdíjba menni és jól élni? Mutatjuk a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó volt bécsi nagykövetet. Most kiderült, nem is a nagykövet, hanem egy osztrák ékszerész használja a csodaautót.","shortLead":"A Szijjártó Péter vezette külügy kivizsgálta, és azonnal elbocsátották a negyedmillió eurós Aston Martinnal száguldozó...","id":"20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35461-2a24-4c4b-a5e7-af045d317d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1be128-58d9-4f1d-98d6-529ee84e5a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egy_osztrak_ekszeresz_jar_a_kirugott_nagykovet_80_millios_luxusautojaval","timestamp":"2018. november. 21. 12:30","title":"Egy osztrák ékszerész jár a kirúgott nagykövet 80 milliós luxusautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]