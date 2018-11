Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz verseknek is meghatározó eleme lesz a zene.","shortLead":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz...","id":"20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145236e-d550-453f-867c-21172c5841dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","timestamp":"2018. november. 22. 10:35","title":"Rossz versek: videóklip készült a film zenéjének első dalához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük olyan erővel rúgta fejbe a férfit, hogy az elvesztette eszméletét. Fotósunk a megnyitó előtt már körbefényképezte a létesítményt. 