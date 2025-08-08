Az ENSZ szerint azonnal le kell állítani Izrael tervét a Gázai övezet ellenőrzés alá vonásáról

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa és világszerte több vezető is elítéli Benjamin Netanjahu tervét, miszerint Izrael ellenőrzése alá vonná a Gázai övezetet – írja a CBS News. Volker Türk pénteki nyilatkozatában kifejtette, hogy ez a lépés még több kényszerű elüldözést, gyilkosságot és elviselhetetlen szenvedést okozna.

Keir Starmer brit miniszterelnök is helytelennek nevezte Izrael tervét, ami szerinte semmit sem fog tenni a konfliktus befejezéséért vagy azért, hogy szabadon bocsássák a túszokat. „Csak további vérontást fog okozni” – mondta.

Az elmúlt napokban az ENSZ és több arab ország kormánya is arra buzdította a Hamászt, hogy tegyék le a fegyvert, és mondjanak le a Gázai övezet feletti irányításról. Erre azt követően került sor, hogy több nyugati ország is jelezte: készen áll elismerni a palesztin államot. Így tett többek között Franciaország és Kanada is, az Egyesült Királyság pedig azt közölte, hogy hajlandó elismerni az államot, ha Izrael nem teljesít bizonyos feltételeket. Izraelt eközben számos kritika érte a Gázai övezetben kialakuló humanitárius válság miatt.

Pénteken Friedrich Merz német kancellár közölte, hogy a fennálló körülmények között a szövetséges német kormány további értesítésig nem engedélyezi a Gázai övezetben felhasználható katonai felszerelések kivitelét.

Netanjahu a napokban kijelentette, hogy Izrael katonai ellenőrzés alá akarja vonni a Gázai övezet teljes területét, ezt péntek hajnalban jóváhagyta az izraeli biztonsági kabinet is.

Az izraeli miniszterelnök szerint a terv alapelvei a következők:

A Hamász lefegyverzése.

Az összes túsz – élők és halottak – visszaszerzése.

A Gázai övezet demilitarizálása.

Biztonsági ellenőrzés a Gázai övezet felett.

Egy, a Hamásztól és a Palesztin Hatóságtól független polgári kormány hatalomra segítése.

