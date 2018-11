Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több mint egy évszázada tudunk nagyon nagy távolságokból kommunikálni. Valdemar Poulsen dán mérnök százhúsz éve megalapozta a jelenünket. Mutatjuk azt a hangfelvételt is – a világ legrégebbijét –, melyen Ferenc József hangját rögzítette, 1900-ban.","shortLead":"Találmányai tették lehetővé a mágnes hangrögzítés elterjedését, de azt is neki köszönheti az emberiség, hogy már több...","id":"20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80324588-ff9c-492f-aa30-6323d90c23fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6db8228-456d-4e17-8403-b43438dfd0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_valdemar_poulsen_szuletesenek_148_evforduloja_magneses_hangrogzites_feltalalo_mernok","timestamp":"2018. november. 23. 07:02","title":"Miért van ez a gép ma a Google főoldalán? És ki az a Valdemar Poulsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","shortLead":"Itt a Disney Oroszlánkirályának a trailere.","id":"20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8895f926-ecc3-4771-9743-69351d735910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece9ec1a-3cdb-4c9c-a439-c0b82c78460d","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Mar_tudjuk_mire_fog_raporogni_a_gyereke_jovo_nyaron","timestamp":"2018. november. 23. 09:42","title":"Már tudjuk, mire fog rápörögni a gyereke jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b195c7bb-c8fb-4b6c-b037-9ae4ce0cc6ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérce forrásai szerint a hatóságok a Stop Soros törvénycsomagnak köszönhetően mindig találnak kifogást, miért utasítanak el egy-egy kérelmet, a volt macedón miniszterelnök ügyét viszont alig néhány nap alatt pozitívan bírálták el.","shortLead":"A Mérce forrásai szerint a hatóságok a Stop Soros törvénycsomagnak köszönhetően mindig találnak kifogást, miért...","id":"20181122_Julius_ota_valoszinuleg_Gruevszki_az_egyetlen_aki_menedekjogot_kapott_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b195c7bb-c8fb-4b6c-b037-9ae4ce0cc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbddd0e-4c88-4329-a01a-5f3ac37f9113","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Julius_ota_valoszinuleg_Gruevszki_az_egyetlen_aki_menedekjogot_kapott_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 22. 10:23","title":"Július óta valószínűleg Gruevszki az egyetlen, aki menedékjogot kapott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség középső és keleti részét a sarkvidéki eredetű fagyos levegő.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban észak, északkelet felől több hullámban árasztja el Közép-Európát és a mediterrán térség...","id":"20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958b494-7b83-4a13-b2aa-9c114c3f68c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_sarkvideki_levego_kozelit_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. november. 22. 10:25","title":"Sarkvidéki levegő közelít felénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c246-dd1b-469a-a28c-eca339a10041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Christkindlmarktnak is helyet adó Rathausplatzon tesztelik az új 5G-technológiát Bécsben. A hálózatra bárki rácsatlakozhat, akinek 4G-s telefonja van. Az új technológia előnye, hogy a nagy számú felhasználó ellenére azok gyorsabban tudnak csatlakozni az internetre, és stabilabb lesz a hálózat.","shortLead":"A Christkindlmarktnak is helyet adó Rathausplatzon tesztelik az új 5G-technológiát Bécsben. A hálózatra bárki...","id":"20181122_becsi_karacsonyi_vasar_christkindlmarkt_5g_mobilhalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9736c246-dd1b-469a-a28c-eca339a10041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f097ca5-06b4-4d3e-883f-1ddeb8790c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_becsi_karacsonyi_vasar_christkindlmarkt_5g_mobilhalozat","timestamp":"2018. november. 22. 11:03","title":"Igazi különlegesség lesz idén a bécsi karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","shortLead":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","id":"20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec5457b-0dc0-4d17-8969-ccb99feafadd","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. november. 23. 13:21","title":"Meg szabad különböztetni az idén és a korábban született gyerekeket – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","shortLead":"A miniszter indoklása szerint a sajtó próbálja gyengíteni a pártját, úgyhogy inkább lemond.","id":"20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fbe16d8-9045-4758-afa2-8f391d071d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0f00c-272b-4847-9dd8-c0bcc6d69d76","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Lemondott_a_bolgar_miniszter_aki_szerint_a_fogyatekos_gyerekek_szulei_csak_kamuznak","timestamp":"2018. november. 21. 18:16","title":"Lemondott a bolgár miniszter, aki szerint a fogyatékos gyerekek szülei csak kamuznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e198d-db87-488c-9d40-8c1231ba5b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Naptár eseményeiről eddig többféle módon is kérhettünk értesítést, most ezek közül szűnik meg az egyik lehetőség.","shortLead":"A Google Naptár eseményeiről eddig többféle módon is kérhettünk értesítést, most ezek közül szűnik meg az egyik...","id":"20181122_google_naptar_sms_ertesites_emlekezteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055e198d-db87-488c-9d40-8c1231ba5b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1b887-d7ba-4e5f-ac94-16725aa8157b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_google_naptar_sms_ertesites_emlekezteto","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Fontos változás jön a Google Naptárba, érdemes rá felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]