Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat eljárás van ellene folyamatban.","shortLead":"A macedón különleges ügyészség csütörtökön újabb két pontban emelt vádat a volt miniszterelnök ellen, így már hat...","id":"20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5a53c-a276-41dd-b003-e6e1af66d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Mar_penzmosas_es_tiltott_partfinanszirozas_miatt_is_eljaras_folyik_hazajaban_Gruevszki_ellen","timestamp":"2018. november. 23. 05:36","title":"Már pénzmosás és tiltott pártfinanszírozás miatt is eljárás folyik hazájában Gruevszki ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kérte még az amerikai igazságügyi miniszter is, hogy a fegyverkereskedőket Amerikának adja ki Magyarország, az Orbán-kormány Moszkvának kedvezett.","shortLead":"Hiába kérte még az amerikai igazságügyi miniszter is, hogy a fegyverkereskedőket Amerikának adja ki Magyarország...","id":"20181123_Orbanek_Moszkvanak_kedveztek_egy_sulyos_fegyvercsempeszeti_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c4b1-05bf-438b-b7bf-8c986e7e7c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Orbanek_Moszkvanak_kedveztek_egy_sulyos_fegyvercsempeszeti_ugyben","timestamp":"2018. november. 23. 07:32","title":"Orbánék Moszkvának kedveztek egy súlyos fegyvercsempészeti ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A távhőszolgáltató leányvállalata pénzbehajtási tevékenységre írt ki közbeszerzést, ügyfélszolgálatot kapott.","shortLead":"A távhőszolgáltató leányvállalata pénzbehajtási tevékenységre írt ki közbeszerzést, ügyfélszolgálatot kapott.","id":"20181122_Doszpot_Peter_regi_cege_nyert_a_Fotav_egymilliardos_kozbeszerzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc0658-d8bb-4ce4-9047-a1d25fb41a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dab7dfb-cd6e-4c43-abc7-6aff6f07bdae","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Doszpot_Peter_regi_cege_nyert_a_Fotav_egymilliardos_kozbeszerzesen","timestamp":"2018. november. 22. 15:00","title":"Doszpot Péter régi cége nyert a Főtáv egymilliárdos közbeszerzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kőtömbök több mint 100 évesek.","shortLead":"A kőtömbök több mint 100 évesek.","id":"20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03116db8-9cc2-45d8-93c6-1bc53b5cadb6","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_korabban_bezart_Nemetvolgyi_temeto_sirkovei_kerultek_elo_a_Dunabol","timestamp":"2018. november. 23. 12:48","title":"A korábban bezárt Németvölgyi temető sírkövei kerültek elő a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szerette volna elérni a Siri Shortcutsszal, hogy harmadik fél alkalmazásai is az ő asszisztensét használják. De mi van akkor, ha ez a bizonyos harmadik fél a saját digitális asszisztenssel rendelkező Google?","shortLead":"Az Apple azt szerette volna elérni a Siri Shortcutsszal, hogy harmadik fél alkalmazásai is az ő asszisztensét...","id":"20181123_google_assistant_inditasa_siri_shortcuts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6230a-71da-4db8-acb5-432eb4004572","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_assistant_inditasa_siri_shortcuts","timestamp":"2018. november. 23. 13:03","title":"Erre vajon gondolt az Apple? Szolgájaként használhatja a Google a Sirit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=571651ac-3467-4827-ab45-6bab42d45c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abfb625-9ed7-49a3-9a88-058a69977d14","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Eros_versenyzo_szallt_ringbe_a_legjobb_karacsonyi_reklam_cimeert_egy_ir_kocsma","timestamp":"2018. november. 22. 13:53","title":"Erős versenyző szállt ringbe a legjobb karácsonyi reklám címéért: egy ír kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. ","shortLead":"Három év szünet után új epizóddal jelentkezik A Vers Mindenkié sorozat. ","id":"20181122_Nemcsak_Karoly_Backstreet_Boys_a_vers_mindenkie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a791fa-858f-468b-a3f0-3dbf2b054716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103748f4-bbc4-41b4-9c4b-e594e58e6208","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Nemcsak_Karoly_Backstreet_Boys_a_vers_mindenkie","timestamp":"2018. november. 22. 10:47","title":"Vágási Feri beszállt az internetbe: Backstreet Boyst szaval Nemcsák Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati eljárás Orbán Viktor miniszterelnök ellen.","shortLead":"Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elutasította a Demokratikus Koalíció kezdeményezését: nem indul vagyonnyilatkozati...","id":"20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ebc7c-147f-4030-8411-88f688dfe102","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_nem_vizsgaljak_orban_vagyonnyilatkozatat_a_luxusrepulesei_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:13","title":"Nem vizsgálják Orbán vagyonnyilatkozatát a luxusrepülései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]