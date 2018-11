Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"128c8475-fc4d-4ebf-94db-ae63fc38de09","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbra is Belgium áll az élen a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, a magyar válogatott négy helyet javítva az 51. pozíciót foglalja el.","shortLead":"Továbbra is Belgium áll az élen a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss, csütörtökön nyilvánosságra hozott...","id":"20181129_Mar_majdnem_a_legjobb_50_kozott_a_magyar_labdarugovalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128c8475-fc4d-4ebf-94db-ae63fc38de09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9214131d-1428-4ef9-8d0a-1369fce5a1f0","keywords":null,"link":"/sport/20181129_Mar_majdnem_a_legjobb_50_kozott_a_magyar_labdarugovalogatott","timestamp":"2018. november. 29. 11:44","title":"Már majdnem a legjobb 50 között a magyar labdarúgó-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","shortLead":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","id":"20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11391559-187f-45b2-a7d9-24fe3bdb1c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","timestamp":"2018. november. 28. 06:41","title":"A nap videója: piros lámpánál, zebránál előzött a győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","shortLead":"Érdemes ezt a jelenetet is elraktározni magunkban, nehogy így járjunk. ","id":"20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365a4ede-8d2c-4398-a32b-87ddb6fde4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_Video_tel_elotti_tanulsag_csak_ovatosan_a_hokotro_kozeleben","timestamp":"2018. november. 28. 14:48","title":"Videó: tél előtti tanulság, csak óvatosan a hókotró közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","shortLead":"Petro Porosenko aláírta a hadiállapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt.","id":"20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01e67c9-5549-4370-9a8c-10c206ef302e","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_petro_porosenko_ukran_elnok_alairta_a_hadiallapot_bevezeteserol_szolo_jogszabalyt","timestamp":"2018. november. 28. 12:06","title":"Az ukrán elnök aláírta a hadiállapot bevezetéséről szóló jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az emberből nagyon könnyen áru lesz ott, ahol reménytelenség és kiszolgáltatottság van. A tanyavilágban egy tízezres településen akár 50-100 embert is rabszolgasorba vetnek. Világszerte pedig évente tízmilliók esnek áldozatul a modern kori rabszolgaságnak – legnagyobb számban nők és gyerekek. De Coll Ágnesnek és csapatának a Baptista Szeretetszolgálatnál sok embert sikerült már kimenekíteni és rehabilitálni, de még így is megdöbbentő számokról mesél.","shortLead":"Az emberből nagyon könnyen áru lesz ott, ahol reménytelenség és kiszolgáltatottság van. A tanyavilágban egy tízezres...","id":"20181128_Emberkereskedelem_De_Coll_Agnes_rabszolgasag_prostitucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41633fc3-1520-45d7-b212-75425687feaa","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Emberkereskedelem_De_Coll_Agnes_rabszolgasag_prostitucio","timestamp":"2018. november. 28. 16:23","title":"Szilvit ötezer forintért vették a gazdái. A férje adta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","shortLead":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","id":"20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5a180-73c0-44a0-b4d7-4d9e1b822807","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","timestamp":"2018. november. 29. 16:16","title":"A BKK szerződést bontott az e-jegyrendszer kivitelezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt kártérítést, a Helsinki szerint viszont nem ők képviselték a férfit. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt...","id":"20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac88be0-ddf5-40e8-a1df-e804b58d5370","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","timestamp":"2018. november. 28. 17:19","title":"A kormánylap az olaszliszkai lincselő miatt támadta a Helsinki Bizottságot, de nagyon mellényúltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc7007-6488-46e5-94e0-51bfcbfcda52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koszovói kakasról sokan azt hiszik, egy ember jelmezben.\r

\r

","shortLead":"A koszovói kakasról sokan azt hiszik, egy ember jelmezben.\r

\r

","id":"20181129_Mai_oriasallat_itt_a_vilag_legnagyobb_baromfija_Merakli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ecc7007-6488-46e5-94e0-51bfcbfcda52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac970306-fc22-4f62-a375-6fc80e3a625f","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Mai_oriasallat_itt_a_vilag_legnagyobb_baromfija_Merakli","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Mai óriásállat: itt a világ legnagyobb baromfija, Merakli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]