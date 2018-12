Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44522d69-d9fd-4a0a-a688-ec766daf867d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis a böngészőpiacon feladta a harcot, és Chromiumra cseréli a nyomorúságos Edge-et.","shortLead":"Legalábbis a böngészőpiacon feladta a harcot, és Chromiumra cseréli a nyomorúságos Edge-et.","id":"20181208_Megadta_magat_a_Microsoft_a_Googlenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44522d69-d9fd-4a0a-a688-ec766daf867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2371fc87-acdc-4d1c-9f23-be82d6c960f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_Megadta_magat_a_Microsoft_a_Googlenek","timestamp":"2018. december. 08. 11:22","title":"Megadta magát a Microsoft a Google-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","shortLead":"A faj árulójának tartják, mert félvér nőt vett feleségül.","id":"20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7895a6-08a4-404d-8f64-dc75815131cf","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Neonaci_csoport_buzdit_Harry_herceg_megolesere_mert_elvette_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. december. 07. 15:32","title":"Neonáci csoport buzdít Harry herceg megölésére, mert elvette Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután a fél világ – és közte Marvel-hősök is – hamuvá lett, ki marad, hogy megküzdjön Thanosszal az univerzumért?","shortLead":"Miután a fél világ – és közte Marvel-hősök is – hamuvá lett, ki marad, hogy megküzdjön Thanosszal az univerzumért?","id":"20181207_Vegre_Itt_a_Bosszuallok_Vegjatek_elso_trailere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3146ec-5d87-42d0-ba60-7a95f9129eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Vegre_Itt_a_Bosszuallok_Vegjatek_elso_trailere","timestamp":"2018. december. 07. 14:34","title":"Végre! Itt a Bosszúállók: Végjáték első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket a Földközi-tengerből.","shortLead":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket...","id":"20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4160a-7287-448e-bc2d-8da5f1477a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. december. 07. 07:35","title":"Kénytelen volt felhagyni tevékenységével az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokak szerint az injekciós módszer nagyobb fájdalommal és több szenvedéssel jár.","shortLead":"Sokak szerint az injekciós módszer nagyobb fájdalommal és több szenvedéssel jár.","id":"20181207_Egyre_tobb_halalraitelt_keri_hogy_inkabb_villamosszekben_vegezzek_ki_oket_mereginjekcio_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb2c28e-7e4f-4c47-b180-62bb64881d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Egyre_tobb_halalraitelt_keri_hogy_inkabb_villamosszekben_vegezzek_ki_oket_mereginjekcio_helyett","timestamp":"2018. december. 07. 11:33","title":"Egyre több halálraítélt kéri, hogy inkább villamosszékben végezzék ki méreginjekció helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát változtattak a francia rendőrök.","shortLead":"Sokkal több az őrizetbevétel és kisebb a feszültség Párizsban: ennek hátterében részben az áll, hogy taktikát...","id":"20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d229199c-2ffd-413f-a59c-e94c9ed90cda","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Sarga_mellenyesek_Parizsban__igy_valtoztatott_taktikat_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 08. 16:38","title":"Sárga mellényesek Párizsban – így változtatott taktikát a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A párizsi zavargások miatt a szombatra kiírt Olympique Nimes–Nantes-mérkőzés is elmarad a francia labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában.","shortLead":"A párizsi zavargások miatt a szombatra kiírt Olympique Nimes–Nantes-mérkőzés is elmarad a francia labdarúgó-bajnokság...","id":"20181207_meccseket_halasztanak_a_franciaorszagi_zavargasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695cd3f-9b6e-4f2b-9d00-645e23e93fde","keywords":null,"link":"/sport/20181207_meccseket_halasztanak_a_franciaorszagi_zavargasok_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 14:57","title":"Meccseket halasztanak a franciaországi zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]