Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogalkotási törvény november végi módosítását küldte vissza megfontolásra az államfő, de nem annak a bírók függetlenségével kapcsolatos része miatt. ","shortLead":"A jogalkotási törvény november végi módosítását küldte vissza megfontolásra az államfő, de nem annak a bírók...","id":"20181207_Ader_visszakuldott_egy_torvenyt_amely_a_birok_fuggetlensegevel_kapcsolatos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874c6811-c7f0-46ca-985b-d6c3faa7dc96","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Ader_visszakuldott_egy_torvenyt_amely_a_birok_fuggetlensegevel_kapcsolatos","timestamp":"2018. december. 07. 15:43","title":"Áder visszaküldött egy törvényt, de csak egy jogi probléma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Focimeccs után kézilabdameccseket is le kell mondani az egyre durvább sárga mellényes demonstrációk miatt. A magyar érdekeltségű meccseket egyelőre nem érintik a lemondások.","shortLead":"Focimeccs után kézilabdameccseket is le kell mondani az egyre durvább sárga mellényes demonstrációk miatt. A magyar...","id":"20181207_Ujabb_meccset_halasztanak_el_a_szunni_nem_akaro_franciaorszagi_tuntetesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993a5b9b-2d52-4d23-9d3b-204d04745e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef726a-971e-4443-b70c-7322b1ac6c23","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Ujabb_meccset_halasztanak_el_a_szunni_nem_akaro_franciaorszagi_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 18:00","title":"A kézilabda-Eb-nek is betesznek a franciaországi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A celebfeleség Amerikában van a macskájával, magángéppel utazott oda. De Instagram-oldalán nem mulasztotta el megosztani, ő és férje, a filmügyi kormánybiztos adakoznak, több milliót.","shortLead":"A celebfeleség Amerikában van a macskájával, magángéppel utazott oda. De Instagram-oldalán nem mulasztotta el...","id":"20181207_Vajna_Timea_meguzente_Amerikabol_Andy_Vajnanak_adakozzon_sokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7deb0cbe-7c94-4b0d-953b-7f5ea92aa549","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Vajna_Timea_meguzente_Amerikabol_Andy_Vajnanak_adakozzon_sokat","timestamp":"2018. december. 07. 12:42","title":"Vajna Tímea megüzente Amerikából Andy Vajnának: adakozzon sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök.","shortLead":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt...","id":"201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ba10f0-1c62-4a10-9f06-90c8786167b4","keywords":null,"link":"/tudomany/201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","timestamp":"2018. december. 08. 20:00","title":"Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","shortLead":"A film jövő júliusban érkezik a mozikba.","id":"20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f9578da-1e76-4530-8144-10e4c84541b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1366a3f-7fb8-476f-aeac-eaf94fa86ea8","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Mar_magyarul_is_nezheto_az_uj_oroszlanykiraly_elozetese__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:56","title":"Már magyarul is nézhető az új oroszlánkirály előzetese – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kásler Miklós egy konferencián azt üzente a kórházigazgatóknak: \"El fogunk térni attól, hogy a kormány folyton rendezi a deficitet, és senkinek semmilyen felelőssége nincs.\" November végén viszont még úgy fogalmazott a miniszter, hogy idén is lesz kórházi adósságkonszolidáció.\r

\r

","shortLead":"Kásler Miklós egy konferencián azt üzente a kórházigazgatóknak: \"El fogunk térni attól, hogy a kormány folyton rendezi...","id":"20181207_Uzent_a_korhazigazgatoknak_a_miniszter_nem_fizeti_ki_a_kormany_az_adossagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ba39f1-c3b6-41b8-966b-dfd162d37bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Uzent_a_korhazigazgatoknak_a_miniszter_nem_fizeti_ki_a_kormany_az_adossagot","timestamp":"2018. december. 07. 15:26","title":"Üzent a kórházigazgatóknak a miniszter: nem fizeti ki a kormány a végtelenségig az adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","shortLead":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","id":"20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a53b03-2663-4ea1-b9d1-781dab5f2e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","timestamp":"2018. december. 07. 12:47","title":"Egy kisiskolás is jobb hamis rendszámot gyártott volna, mint ez a kiskörei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","shortLead":"A kínai rövidpályás világbajnokság előtt azt mondta, formája kezd újra a régi lenni.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c9dc7f0-eee4-4a72-b2df-1aa1af8641a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae14cb25-17b3-465e-94da-75b4707474f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hosszu_Katinka_beszelt_a_valasarol_Kemenyebb_lettem_mint_valaha","timestamp":"2018. december. 08. 08:12","title":"Hosszú Katinka beszélt a válásáról: \"Keményebb lettem, mint valaha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]