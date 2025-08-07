Donald Trump 100 százalékos vámmal sújtaná a chipgyártókat, ha nem gyártanak Amerikában

Donald Trump 100 százalékos vámot vetne ki az Amerikába hozott chipekre és félvezetőkre – az amerikai elnök ezt maga jelentette be a The Guardian beszámolója szerint egy Tim Cookkal, az Apple vezérigazgatójával folytatott beszélgetés után a Fehér Házban. „Megközelítőleg 100 százalékos vámot vetünk ki a chipekre és a félvezetőkre. De ha az Amerikai Egyesült Államokban gyártasz, akkor nincs vám” – közölte Trump.

Ha valóban kivetné a belengetett vámokat Trump, az az elektronikai- és autóipar költségeit is jelentősen növelné, amelynek végül a fogyasztók látnák a kárát. Az elnök azonban abban bízik, hogy a gyártók az áremelés helyett azt választják, hogy gyártókapacitásaikat Amerikába költöztetik. Erről tárgyalt Cookkal is, ugyanis a hírek szerint az Apple a következő 4 évben 100 milliárd dollárt fordítana az amerikai gyártás fejlesztésére.

Az eddig gyártótevékenysége túlnyomó részét külföldön végző Apple-lel szemben több külföldi cég mentesülhet a vámok alól, mivel jelentős gyártókapacitásokkal rendelkeznek az Egyesült Államokban. Ilyen lehet a világ legnagyobb chipgyártója, a tajvani TSMC és a koreai Samsung, valamint SK Hynix is. A vámok várhatóan a világ legértékesebb cégének számító Nvidiára se vonatkoznának.

Borítóképünk illusztráció.