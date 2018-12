Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint elképzelhető, hogy a férfi külföldre távozna, mivel Magyarországon nincsenek kapcsolatai.","shortLead":"A bíróság szerint elképzelhető, hogy a férfi külföldre távozna, mivel Magyarországon nincsenek kapcsolatai.","id":"20181212_Meghosszabbitottak_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_afgan_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f2cb4-4206-429e-aa34-ea3493159e00","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Meghosszabbitottak_a_szexualis_eroszakkal_vadolt_afgan_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2018. december. 12. 16:36","title":"Meghosszabbították a szexuális erőszakkal vádolt afgán férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót tartalmaz.","shortLead":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót...","id":"20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0694774b-bcc9-45cc-8808-f1a6a243fd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","timestamp":"2018. december. 12. 15:33","title":"Firefoxot használ? Nyomjon rá most a frissítésre, hasznos újítások érkeztek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"90 napra felfüggesztette a Kárpát-Gáz engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A Kárpát-Gáz szerint hamis a vád, hogy szerződésszegést követtek volna el, és valójában az FGSZ Földgázszállító Zrt. hibájából alakult ki a jelenlegi helyzet. ","shortLead":"90 napra felfüggesztette a Kárpát-Gáz engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH...","id":"20181211_Szorongatjak_a_dunaujvarosi_tavfuto_ceget_tobb_tizezer_lako_ellatasa_a_tet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790e80d8-ff0f-47d9-9851-3f0c9ac2b798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szorongatjak_a_dunaujvarosi_tavfuto_ceget_tobb_tizezer_lako_ellatasa_a_tet","timestamp":"2018. december. 11. 11:54","title":"Szorongatják a dunaújvárosi távfűtő céget, több tízezer lakó ellátása a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","shortLead":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","id":"20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa7c79f-9b0e-485f-bcb3-d9e94c156ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","timestamp":"2018. december. 12. 11:32","title":"Tordai: Csal a kormány, kártya nélkül lehet szavazni a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","shortLead":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","id":"20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8d21f0-2ead-4aa9-8d1f-fdfefeb4f254","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Ferenc pápa pedofilvádak eltussolása miatt váltotta le két közeli tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","id":"20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093cc01e-7892-4178-98db-06b33babaf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Orbán: Ez egy jó törvény, jót fog tenni a munkavállalóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6276f741-d649-485e-a32a-48928fc78377","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a lakosság segítségét kérik a gyerekek megtalálásához.","shortLead":"A hatóság a lakosság segítségét kérik a gyerekek megtalálásához.","id":"20181212_eltunt_pilisvorosvari_kisfiukat_keres_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6276f741-d649-485e-a32a-48928fc78377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d063a997-bbdd-4ea6-9bb6-61b8f326443e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_eltunt_pilisvorosvari_kisfiukat_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 12. 16:32","title":"Eltűnt pilisvörösvári kisfiúkat keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbd9e5ab-96fc-40eb-b1ff-973e5e91f6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ecd91d-65e5-4401-a801-4539d89d4a28","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Adventi_irodalmi_naptar__december_11","timestamp":"2018. december. 11. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár - december 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]