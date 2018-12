Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","shortLead":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","id":"20181213_Volvo_elektromos_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35459875-78d5-4119-9163-dcfe9a1fd3cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Volvo_elektromos_kamion","timestamp":"2018. december. 13. 09:25","title":"Látványos elektromos kamiont a Volvo is tud csinálni, nem csak a Tesla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze előbb ő is tájékozódik.","shortLead":"Persze előbb ő is tájékozódik.","id":"20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fca3d5-b48f-4c58-aac0-ebea433738b8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","timestamp":"2018. december. 13. 06:35","title":"Gundel Takács Gábor felméri, hol tart ma az általános tájékozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","shortLead":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","id":"20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e90ccf-f10e-4dc0-a058-ab7ecc2256d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. december. 13. 08:53","title":"510 millióért vásárol be Mészáros Lőrinc öccsénél a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","shortLead":"Ezzel több mint tíz évre előre fedezik az elektromos autóik akkumulátorigényét.","id":"20181212_daimler_mercedes_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b33f8fe-5f6c-4880-af9c-c14508a3a64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_daimler_mercedes_akkumulator","timestamp":"2018. december. 12. 09:23","title":"20 milliárd euróért spájzol be akkumulátorokat a Mercedes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","shortLead":"A lényege, hogy nem kell a telefont, vagy a kijelzőt nézegetni, külön eszköz jelez. ","id":"20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daae8255-2d6a-4132-a798-f0786ad2752d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_traffi_hunter_okosalkalmazas","timestamp":"2018. december. 12. 12:19","title":"Megint kitaláltak valamit a traffipaxok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","shortLead":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","id":"20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03792ee0-44c7-4125-a07f-76beaef5ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","timestamp":"2018. december. 12. 22:02","title":"Országgyűlés Hivatala: A házszabálynak megfelelően zajlott a túlóratörvényről szóló szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője beszólt a Párbeszéd politikusának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője beszólt a Párbeszéd politikusának.","id":"20181212_Kocsis_Mate_Tordai_Bencenek_Budos_a_szad_allj_mar_arrebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb9849f-30a5-4c8c-a439-feee91348996","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kocsis_Mate_Tordai_Bencenek_Budos_a_szad_allj_mar_arrebb","timestamp":"2018. december. 12. 12:59","title":"Kocsis Máté Tordai Bencének: Büdös a szád, állj már arrébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","shortLead":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","id":"20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4e6ac9-258b-45cc-b4a8-baa5d706435c","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","timestamp":"2018. december. 13. 07:43","title":"A Pentagon nyugtalan a szíriai török invázió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]