[{"available":true,"c_guid":"7a519f0f-5311-4198-9ccc-73bfbf4cebb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiszaladt az úttestre, elgázolták, majd kis híján egy másik autó is áthajtott rajta.","shortLead":"Kiszaladt az úttestre, elgázolták, majd kis híján egy másik autó is áthajtott rajta.","id":"20181211_Oriasi_szerencseje_volt_a_kisfiunak_aki_par_masodpercen_belul_ketszer_is_meghalhatott_volna__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a519f0f-5311-4198-9ccc-73bfbf4cebb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869a974c-5ec1-48b5-a499-ff1e896acc3b","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Oriasi_szerencseje_volt_a_kisfiunak_aki_par_masodpercen_belul_ketszer_is_meghalhatott_volna__video","timestamp":"2018. december. 11. 12:42","title":"Óriási szerencséje volt a kisfiúnak, aki pár másodpercen belül kétszer is meghalhatott volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre és arra, hogy hallhatóvá tegye a külső hangokat.","shortLead":"A Samsung új startup cége, az Innomdle Lab készítette el azt a fejhallgatót, ami egyszerre képes az aktív zajszűrésre...","id":"20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe42db7-541d-49f6-a4cd-75ae95328762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d24ba-617c-4c24-b647-85c322d94db9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_sgnl_v70_innomdle_lab_zajszures_fejhallgato","timestamp":"2018. december. 12. 20:03","title":"Megelőzheti a halálos baleseteket a Samsung új fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék elfoglalta az Országgyűlés elnökének pulpitusát a túlóratörvény megszavazása előtt. Élő közvetítésünk az ülésteremből.","shortLead":"Az ellenzék elfoglalta az Országgyűlés elnökének pulpitusát a túlóratörvény megszavazása előtt. Élő közvetítésünk...","id":"20181212_Elo_kozvetitesunk_a_Parlamentbol_a_rabszolgatorveny_megszavazasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432f8cd-d122-4ee3-8854-e8640a24eda7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Elo_kozvetitesunk_a_Parlamentbol_a_rabszolgatorveny_megszavazasarol","timestamp":"2018. december. 12. 10:27","title":"Élő közvetítésünk a Parlamentből a rabszolgatörvény megszavazásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már...","id":"20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a47683-be7f-41e1-8589-7451fff85af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0dd511-49a1-41c3-b313-ecc3be081215","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Az_Animal_Cannibals_ujra_osszehozta_a_rapszovetkezetet","timestamp":"2018. december. 11. 13:00","title":"Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b597ee-bf61-4706-9c43-0a04e526e5af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost, de akkor már késő volt.","shortLead":"A sofőr az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost, de akkor már késő volt.","id":"20181212_Zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b597ee-bf61-4706-9c43-0a04e526e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afcb52c-7afc-4c51-8787-a5b67befb4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Zebran_gazoltak_halalra_egy_not_Budapesten","timestamp":"2018. december. 12. 21:21","title":"Zebrán gázoltak halálra egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bbbb53-d3f6-4bc3-ab2f-22c73335596d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Ader_gyorsan_elhagyta_a_Parlamentet","timestamp":"2018. december. 12. 13:14","title":"Botrány a Parlamentben: Áder gyorsan elhagyta az üléstermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A szerelvény végül egy másik vonattal szemben állt meg.","shortLead":"A szerelvény végül egy másik vonattal szemben állt meg.","id":"20181211_Engedely_nelkul_inditottak_el_egy_vonatot_Zalaban_majdnem_baleset_lett_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8478e00-8440-4e39-9906-030be6e2a29d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Engedely_nelkul_inditottak_el_egy_vonatot_Zalaban_majdnem_baleset_lett_a_vege","timestamp":"2018. december. 11. 13:38","title":"Engedély nélkül indítottak el egy vonatot Zalában, majdnem baleset lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5127a6eb-3a22-471b-9acf-0f6caebd98e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Törvényt módosított az Országgyűlés.","shortLead":"Törvényt módosított az Országgyűlés.","id":"20181212_Kiemelten_kozhasznu_beruhazas_lett_az_Opera_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5127a6eb-3a22-471b-9acf-0f6caebd98e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4294988-4eae-4a1c-b936-35f5af534280","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Kiemelten_kozhasznu_beruhazas_lett_az_Opera_felujitasa","timestamp":"2018. december. 12. 13:18","title":"Kiemelten közhasznú beruházás lett az Opera felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]