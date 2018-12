Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt. A rendőrök könnygázzal oszlatták a tömeget, ilyen 2014 óta nem fordult elő Budapesten. A 2006-2007-es rendőrattack - illetve a kormányváltás - óta mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy türelmesek legyenek a tüntetőkkel. Ez most nem jött össze, többször nem voltak urai a helyzetnek. Összefoglalónk a több mint fél napos tüntetésről.

A szerdai, a parlamenti ülésteremben lezajlott botrány után az utcán folytatódott a túlóratörvény elleni tiltakozás: a civilek által kezdeményezett tüntetésre dél körül már érkeztek tiltakozók a Kossuth térre. A rabszolgatörvényként elhíresült módosítás kormányoldali megszavazása után az ellenzéki pártok képviselői is kimentek a térre, bár akkor is elég visszafogott volt még a demonstráció.

Közben a Jobbik bejelentette: a Sándor palotához megy petíciót átadni - Ádert János köztársasági elnököt kérik arra, hogy ne írja alá a törvényt -, szimpatizánsaikkal egy időre blokkolták a Lánchidat. Ez a helyszín később este is fontossá vált. A Sándor palotánál viszonylag hamar szétszéledt a Jobbikot pártoló tömeg.

A Momentum délután négyre szervezett rá a Kossuth téri tüntetésre, de a mozgósítási erejük most nem a régi időket idézte: Hajnal Miklós szóvivő saját becslése szerint is nagyjából 500 ember lehetett kint öt-hat körül.

A Parlamenti ülés "sztárja" - a botrányba fulladt ülésről élőben közvetítő - Tordai Bence a Kossuth téren "kitalálta", menjenek sétálni egyet, nézzék meg, mi van a Margit hídon. Mi lett volna, blokád.

Itt már elkezdtek füstbombákat dobálni a tüntetők, majd kiadták az ukázt:

Irány a Lendvay utca!

A tömeg a körúton át haladt, blokkolva a forgalmat, a rendőrség azonban odafele szépen megtisztította előttük az utat. A Lendvay utcai Fidesz-székházhoz felsorakozó rendőrsorfalat néhány tüntető áttörte, volt, aki a székház erkélyére is feljutott.

© Máté Péter

© Juhász István

© Juhász István

Egy idő után mindenkit áttereltek a Hősök tere felöli oldalra, köztük politikusokat is, de folyamatos volt a dulakodás a rendőrökkel.

Paprikaspray is előkerült, de a rendőrség azt közölte, nem ők fújtak, hanem a tüntetők dobták feléjük. A tüntetők pirotechnikai eszközöket, füstbombákat használtak.

© Fazekas István

Innen indult a "buli"

A tüntetők egy része háromnegyed 7 felé elindult, vissza a Kossuth tér irányába, végül hét után nem sokkal az egész tömeg elhagyta a Lendvay utcát. Helyszínen lévő tudósítóink beszámolói szerint itt látszott a fejetlenség, kollégánk többször hangsúlyozta, a rendőrök nem voltak urai a helyzetnek, például az Andrássy úton vonuló tömeggel szemben simán engedték a forgalmat, és egy idő után mögöttük is elindították úgy, hogy a tüntetők sokáig rendőri biztosítás nélkül közlekedtek az úton az autók között. A fontos, Erzsébet téri csomópontnál megálltak tanakodni, szavazással eldöntötték, hogy a Nádor utca felé veszik az irányt, amiből végül a Lánchíd újabb, rövid ideig tartó blokádja lett fél 8 körül.

Az autósok döntő többsége türelmes volt, azonban a Széchenyi téren kollégánk beszámolója szerint kétszer is összeszólalkoztak a tüntetőkkel.

"Ez a CEU generáció" - utalt arra, hogy a 20-30-as korosztály tüntetett a hídnál, néhányan fel is másztak rá. A Pesti hídfő első pillérétől fordultak vissza, és mentek a Kossuth térre. Kollégánk itt is azt tapasztalta, hogy a rendőrök nem urai a helyzetnek.

© hvg.hu

Mindeközben a Kossuth téren is több száz fő volt, akik szemben álltak a rendőrsorfallal, hatalmas volt a készültség.

9 után durvult be

A tömeg hosszan összefeszült a rendőrökkel, dulakodtak, dobálták őket. Este kilenc felé a sárga mellényes rendőrök helyett a sisakos rohamrendőrök álltak fel a parlamenti lépcső első soraiba. Egy rendőrt időközben elvittek a sorfalból, mert valamivel eltalálhatták a dobálók.

© Fazekas István

A tömeg próbálta megbontani a rendőrsorfalat, azonban ők ellenálltak, újabb egyenruhások érkeztek, miután egyre durvábbá vált a nyomakodás. A tüntetők néhány lépcsőfokra fel is jutottak. A rendőrök letolták őket - egy tüntető biztosan megsérült közben, majd fél 10 előtt nem sokkal

könnygázt vetettek be.

© MTI / Mohai balázs

Mutatjuk videón

Kollégánk is kapott belőle, köhögött, könnyezett, más fél órával később is arról számolt be, hogy a könnygáz csípte a szemét és a bőrét. Nemcsak a képeken volt egyértelmű, hogy a rendőrök lefújták a tömeget, hanem közleményben a rendőrség is elismerte a könnygáz bevetését, azzal érveltek, agresszívvé vált a tömeg.

A tüntetők válaszul füstgránátot, petárdát, üvegeket dobáltak, a rendőrök este 10 előtt nem sokkal újra könnygázt vetettek be. Ez az este folyamán többször előfordult, a helyszíni tudósítások szerint egy embert arcon lőttek könnygázzal. 10 körül a tüntetők egy része újra a Lánchídhoz vonult, de nem sokkal később visszatértek.

© Fazekas István

© Fazekas István

© Fazekas István

A tüntetők egyébként az ország karácsonyfája körüli szánkókört is bedöntötték, van, aki szánkót is a rendőrök felé hajított, mások a közeli boltból próbáltak tojást beszerezni, de a jelentések szerint nem jártak sikerrel.

© hvg.hu

Kicsit mozgatták a rendőröket, mert a tér közepéről a tüntetők átvonultak a metróhoz közeli déli kapuhoz, néhány momentumos át is ment a sorfalon és leült az árkádok alá. Ez viszont taktikai hiba volt: vissza már nem tudtak menni, a füves területet is elállták a készenlétisek, a tér közepénél is rengeteg rohamrendőr volt.

A tüntetők előbb egy kukát, később padokat is felgyújtottak a téren, de ahhoz is tüzet raktak, hogy kicsit átmelegedjenek. Később Soros és Orbán álarcokat kezdtek égetni.

© hvg.hu

A tüntetők kiszorítását hajnal fél 1 körül kezdte meg a rendőrség. Munkatársunk a Szabadság tér irányában kitolt tüntetőkkel tartott, itt már randalírozássá fajult a demonstráció: útjelző táblákat döntöttek ki, éttermek világládáit, Bubi-kerékpárt gyújtottak fel a tüntetők.

Majd a rendőrök végighajtották őket a belvároson, nagyjából 200 méterre lemaradva tőlük. Végül a Dob utcánál, a Kisüzem előtt zártak körbe egy kisebb csoportot, köztük arra ténfergő külföldieket, majd igazoltatásba kezdtek.

Arról nincs pontos információ, hogy a lökdösődésben vagy a könnygázgránát miatt hány tüntető sérült meg, a rendőrség viszont közölte: az esti akcióban öt rendőr sérült meg. A tüntetésről részletesebben itt olvashatnak többet, a botrányos parlamenti napot pedig ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

© Fazekas István

A rendőrség egyébként szokatlanul erőteljesen lépett most fel: legutóbb a 2017-es CEU melletti demonstráció alatt vetettek be egyszer könnygázt, azt megelőzően pedig az egyik 2014-es tüntetésen. A Pintér Sándor vezezett rendőrség - nyilván a 2006-7-es attack miatt - különösen figyelt arra, hogy békés maradjon, ne üljön föl a tüntetők provokációjának. Most ez megváltozott.