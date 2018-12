Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","shortLead":"Teljes a védelem a mai tüntetés előtt.","id":"20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4204a5a-9e8e-4491-bcb3-c4ca4e9d52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04eaf06-d866-4305-89e6-d9822982df50","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mintha_mi_sem_tortent_volna_visszatertek_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_kore_a_szankok","timestamp":"2018. december. 13. 15:23","title":"Mintha mi sem történt volna, visszatértek a Kossuth téri karácsonyfa köré a szánkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány neve mellett az igen szavazat szerepel, azonban ő úgy emlékszik, nem szavazta meg a módosítót.","shortLead":"Gyurcsány neve mellett az igen szavazat szerepel, azonban ő úgy emlékszik, nem szavazta meg a módosítót.","id":"20181212_Gyurcsany_Ferenc_megszavazta_a_tuloratorveny_modositasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed41f502-8f3b-462d-b7f7-16253cd7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a426ef-1102-444f-9c17-aa6474ad48ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Gyurcsany_Ferenc_megszavazta_a_tuloratorveny_modositasat","timestamp":"2018. december. 12. 20:59","title":"Gyurcsány Ferenc megszavazta a túlóratörvény módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","shortLead":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","id":"20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877e987-64fd-4155-ab1d-e5f4f6d4ec3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","timestamp":"2018. december. 13. 13:50","title":"Hadházy meg akarta mutatni Polt Péternek, mennyi aláírást szedett össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","shortLead":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","id":"20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78532b7-ef85-4503-bdb4-0963cf5f9478","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","timestamp":"2018. december. 12. 21:57","title":"Kepesita Collection: Az út a fontos, nem a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A CEU ügyében csak egy kisebbség támogatja a kormányt – többek között ezt állapítja meg a HVG számára készült év végi Medián-elemzés.","shortLead":"A CEU ügyében csak egy kisebbség támogatja a kormányt – többek között ezt állapítja meg a HVG számára készült év végi...","id":"20181212_Median_A_magyarok_kicsit_jobban_kedvelik_Kaslert_Orbant_most_epp_nem_annyira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7cc738-9801-459f-9083-9ffbcbdbcb12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Median_A_magyarok_kicsit_jobban_kedvelik_Kaslert_Orbant_most_epp_nem_annyira","timestamp":"2018. december. 12. 17:40","title":"Medián: A magyarok kicsit jobban kedvelik Káslert, Orbánt most épp nem annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi rendezvények miatt.","shortLead":"A karácsonyi rendezvények miatt.","id":"20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb57c3e-4044-467c-bf75-3a8500d9caac","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 19:20","title":"Fokozott ellenőrzést rendeltek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","shortLead":"A közlemény szerint az azonosító kártya nélküli voksolás és Latorcai helyváltoztatása is szabályos volt.","id":"20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03792ee0-44c7-4125-a07f-76beaef5ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orszaggyules_Hivatala_A_hazszabalynak_megfeleloen_zajlott_a_tuloratorvenyrol_szolo_szavazas","timestamp":"2018. december. 12. 22:02","title":"Országgyűlés Hivatala: A házszabálynak megfelelően zajlott a túlóratörvényről szóló szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","shortLead":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","id":"20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ac01-cbdc-4abf-9c65-0d96594f965c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","timestamp":"2018. december. 13. 11:08","title":"Mindig egy pingvinekkel teli szigetre vágyott? Most megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]