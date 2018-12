Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ekkorára emelik jövőre egy kezdő pénztáros bruttó keresetét.","shortLead":"Ekkorára emelik jövőre egy kezdő pénztáros bruttó keresetét.","id":"20181214_Ekozben_az_Aldiban_tulora_nelkul_is_300_ezer_forintos_fizetest_kinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221169b9-3c50-481d-9163-2d033ca3bbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158bef76-5637-466a-b47d-9bf75c8f74ff","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ekozben_az_Aldiban_tulora_nelkul_is_300_ezer_forintos_fizetest_kinal","timestamp":"2018. december. 14. 14:31","title":"Eközben az Aldi túlóra nélkül is 300 ezer forintos fizetést kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","shortLead":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","id":"20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441333a0-267f-45d6-a826-28a8efc31ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 14. 09:24","title":"Irodalmi magasságokba emelte az uszítást a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c73eaaf-d53e-4182-a0e2-bcc354974016","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsonyi pulóverek sok helyen kötelező elemei az ünnepi készülődésnek. 