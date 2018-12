Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők a kisgyerekük mellett. Most megérkeztek az első szállítmányok. ","shortLead":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők...","id":"20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d6d4ae-9173-4050-a8fd-dd6f53eb9abf","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","timestamp":"2018. december. 14. 15:14","title":"Tiszteletet a kórházban éjszakázó anyáknak - meg persze ágyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","shortLead":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","id":"20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03298627-19be-4282-86c4-bc303faf23c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Arcfelismerőt vetett be Taylor Swift a zaklatói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet alszanak. A plusz idő pedig az iskolai teljesítményre is pozitív hatással van. ","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet...","id":"20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a7c3-3178-48cc-9960-cb5fb03ff1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","timestamp":"2018. december. 13. 20:03","title":"Jobban teljesítenek a diákok, ha egy órával később kezdődik az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék semmilyen formában nem alkalmazott erőszakot.","shortLead":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék...","id":"20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc629d2-b251-4698-a944-65a92c37f6db","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","timestamp":"2018. december. 13. 14:37","title":"Tordai rémhírterjesztésért feljelenti Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","shortLead":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","id":"20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e7395-79f5-4a77-a07c-1b04107a21ae","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","timestamp":"2018. december. 14. 06:50","title":"Iszlám Állam: A mi katonánk volt a strasbourgi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért az emberek. Aukción eladták például Stephen Hawking kerekesszékét, apró holdkőzeteket és egy dinoszaurusz-csontvázat is. ","shortLead":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért...","id":"20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dbfd0-1f62-4fb0-b27e-956c87d9d15c","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","timestamp":"2018. december. 14. 08:00","title":"Dinoszaurusztól az eredeti Micimackó-térképig: ezekért fizettek milliókat az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6","c_author":"","category":"kultura","description":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","shortLead":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","id":"20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3549c749-002c-4b57-be07-095e2639f954","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","timestamp":"2018. december. 14. 21:05","title":"Kijavította a Hírcsárda a Ripost tüntetőket gyalázó címlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel ellentétes beállítás van a rendszerben. Van egy másik felület, ahol szintén át kell állítani egy kapcsolót, hogy az adattovábbítás megszűnjön.","shortLead":"A jelek szerint a Windows 10 akkor is elküldi a felhasználó tevékenységének naplóját a Microsoft szervereire, ha ezzel...","id":"20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816fbba-7d0a-49cd-b7eb-a074811bc21c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_microsoft_windows_10_adatvedelmi_iranyelvek_szemelyes_adatok_vedelme","timestamp":"2018. december. 14. 10:03","title":"Amíg ezt nem kapcsolja ki a Windowsban, a rendszer elküldi a Microsoftnak, hogy mikor mit csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]