Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63b15774-cf92-4153-a9c2-35b4267d7e34","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Műhó, vízesés, aranykád és persze gyémántékszerek – ezek a történelem ismertté vált legdrágább karácsonyi ajándékai. Az nem furcsa, hogy az év legnagyobb ünnepén az emberek értékes dolgokkal lepik meg egymást. Az már inkább, hogy az ajándékba adott gyűrűről, autóról vagy értékpapírról egyre többen szerződést is írnak.","shortLead":"Műhó, vízesés, aranykád és persze gyémántékszerek – ezek a történelem ismertté vált legdrágább karácsonyi ajándékai...","id":"mokk_20181213_Tobb_millio_dollaros_ajandek_karacsonyra_De_vajon_irtak_rola_szerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b15774-cf92-4153-a9c2-35b4267d7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87721c9a-302e-4953-b18e-05d8da51f694","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20181213_Tobb_millio_dollaros_ajandek_karacsonyra_De_vajon_irtak_rola_szerzodest","timestamp":"2018. december. 15. 07:30","title":"Több millió dolláros ajándék karácsonyra! De vajon írtak róla szerződést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"8c920885-0892-4f80-9576-d1a077d360e6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A közép-kelet-európai térségben az arisztokrata családok hosszú időre eltűntek a huszadik század viharában, a legtöbben Nyugatra emigráltak. Voltak azonban olyan leszármazottak, akik visszatértek és harcoltak a családi birtokért, hogy később tovább örökíthessék azt. Gregor Roy Chowdhury-Mikes például először a rendszerváltás után mehetett vissza a romániai Zabolára, arra a birtokra, amely már 1500 óta a családjuk tulajdonában állt. Kik ma a Mikesek? Ezüstkanállal eszik a gróf, vagy azért néha elmegy a kocsmába? Egyáltalán, mit lehet kezdeni negyvenhektárnyi földterülettel? Interjú.","shortLead":"A közép-kelet-európai térségben az arisztokrata családok hosszú időre eltűntek a huszadik század viharában, a legtöbben...","id":"20181213_Gregor_Roy_Chowdhury_Mikes_Mikes_csalad_kastely_birtok_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Zabola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c920885-0892-4f80-9576-d1a077d360e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b3441b-daa6-48c1-bedf-1c8803d9b36e","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gregor_Roy_Chowdhury_Mikes_Mikes_csalad_kastely_birtok_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Zabola","timestamp":"2018. december. 13. 15:00","title":"„Azt gondolták, aranybőrönddel jövünk” – hogy él egy gróf 2018-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még versenyben, illetve Tamáska Gabi. Azt is tudjuk már, ki lesz a show sztárfellépője.



","shortLead":"A szombati döntő előtt ByeAlex vallotta meg, mit gondolt és mit gondol most az X-Faktorról. Az ő két csapata van még...","id":"20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4622fa05-65a9-4ced-a8cc-455485d7cb6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_ByAlex_Ilyen_eddig_meg_nem_esett_meg_velem_a_faktor_alatt","timestamp":"2018. december. 14. 14:11","title":"ByeAlex: „Ilyen eddig még nem esett meg velem a faktor alatt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bad85-caf1-46d3-9dc1-44bb0ef7c41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó alkotmányjogász szerint két jogelv is sérülhetett a módosítás elfogadásakor.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó alkotmányjogász szerint két jogelv is sérülhetett a módosítás elfogadásakor.","id":"20181214_Alkotmanyjogasz_alapveto_jogelvek_serulhetettek_a_rabszolgatorveny_elfogadasakor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bad85-caf1-46d3-9dc1-44bb0ef7c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bbf676-eaaa-45a6-9cb3-af4e7e4a5d33","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Alkotmanyjogasz_alapveto_jogelvek_serulhetettek_a_rabszolgatorveny_elfogadasakor","timestamp":"2018. december. 14. 07:14","title":"Alkotmányjogász: alapvető jogelvek sérülhettek a rabszolgatörvény elfogadásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b9128c-7601-4d75-826b-1454cd670397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem hetvenen kórházba kerültek.","shortLead":"Csaknem hetvenen kórházba kerültek.","id":"20181215_Csak_egy_kis_rizst_ettek_az_indiai_templomban_majd_tizenegyen_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b9128c-7601-4d75-826b-1454cd670397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6bc15-9a76-4390-a903-f363ac44ffb7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csak_egy_kis_rizst_ettek_az_indiai_templomban_majd_tizenegyen_meghaltak","timestamp":"2018. december. 15. 08:21","title":"Csak egy kis rizst ettek az indiai templomban, majd tizenegyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trehány volt a Millenáris gazdálkodása 2012-15 között, mit tesz isten, ekkor épp Orbán Viktor egykori iskolatársa állt az intézmény élén.","shortLead":"Trehány volt a Millenáris gazdálkodása 2012-15 között, mit tesz isten, ekkor épp Orbán Viktor egykori iskolatársa állt...","id":"20181214_Megmosta_Orban_Viktor_egykori_iskolatarsanak_a_fejet_az_ASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51709e15-60e5-43dd-aba5-5168defb85df","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megmosta_Orban_Viktor_egykori_iskolatarsanak_a_fejet_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 14. 16:04","title":"Megmosta Orbán Viktor egykori iskolatársának a fejét az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","shortLead":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","id":"20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76593a-e340-40fc-9906-4dd434f79785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 14. 13:59","title":"Így zajlik a süketek párbeszéde a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956b4b88-7201-4ec9-baad-9663f38fb9d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori Bauhaus együttes 40 éves jubileumát ünneplő turnén...

","shortLead":"Az egykori Bauhaus együttes 40 éves jubileumát ünneplő turnén...

","id":"20181214_Kivezettek_es_letepertek_a_sajat_koncertjerol_az_enekest_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956b4b88-7201-4ec9-baad-9663f38fb9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2cd110-7615-404a-a213-852ef77f3af1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Kivezettek_es_letepertek_a_sajat_koncertjerol_az_enekest_video","timestamp":"2018. december. 14. 13:33","title":"Kivezették és leteperték a saját koncertjéről az énekest (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]