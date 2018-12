Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sérültet egy speciális hordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól.","shortLead":"A sérültet egy speciális hordágy segítségével emelték ki a szerelvény alól.","id":"20181219_Video_Igy_szabaditottak_ki_a_Klinikaknal_metro_ala_esett_embert_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a681e445-d20f-45b3-b32a-975e77d24521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693e20e2-3cd2-47d3-9105-213735456a7a","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Video_Igy_szabaditottak_ki_a_Klinikaknal_metro_ala_esett_embert_a_tuzoltok","timestamp":"2018. december. 19. 12:12","title":"Videó: Így szabadították ki a Klinikáknál metró alá esett embert a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581bbc8f-af31-4fa5-a64a-920f57a6751c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kigyulladó karácsonyfáknál sokkal veszélyesebbek a hibás elektromos készülékek. ","shortLead":"A kigyulladó karácsonyfáknál sokkal veszélyesebbek a hibás elektromos készülékek. ","id":"20181220_A_paraelszivo_miatt_gyulladt_ki_egy_haz_a_XVI_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581bbc8f-af31-4fa5-a64a-920f57a6751c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35594085-30ca-491f-aa5d-6b6afbefbcc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_paraelszivo_miatt_gyulladt_ki_egy_haz_a_XVI_keruletben","timestamp":"2018. december. 20. 20:25","title":"A páraelszívó miatt gyulladt ki egy ház a XVI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnézheti a behavazott autónál is, hogy van-e a kocsiban kihelyezett érvényes parkolási cédula. ","shortLead":"Megnézheti a behavazott autónál is, hogy van-e a kocsiban kihelyezett érvényes parkolási cédula. ","id":"20181220_Megnezheti_a_parkoloor_hogy_vane_ervenyes_cetli_a_behavazott_kocsi_ablkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668c8934-072b-48af-b4e5-76e2639fc4d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_Megnezheti_a_parkoloor_hogy_vane_ervenyes_cetli_a_behavazott_kocsi_ablkaban","timestamp":"2018. december. 20. 09:11","title":"Nincs olyan jogszabály, hogy nem nyúlhat a kocsihoz a parkolóőr ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7167e057-5612-45fe-9a1f-dbd170263937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százmillió éves halfogat találtak kutatók a dél-dalmáciai Korculához közeli Postranán, az újonnan felfedezett Borovac-barlangban, 35 méter mélyen.","shortLead":"Százmillió éves halfogat találtak kutatók a dél-dalmáciai Korculához közeli Postranán, az újonnan felfedezett...","id":"20181220_100_millio_eves_halfog_horvatorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7167e057-5612-45fe-9a1f-dbd170263937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d470f46-f0ce-4484-b435-ecb705bc18a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_100_millio_eves_halfog_horvatorszag","timestamp":"2018. december. 20. 21:03","title":"100 millió éves halfogat találtak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikertelen volt az egyeztetés a minimálbérről és a garantált bérminimumról, szinte biztosnak tűnik, hogy a kormány egyedül fogja eldönteni, mi legyen.","shortLead":"Sikertelen volt az egyeztetés a minimálbérről és a garantált bérminimumról, szinte biztosnak tűnik, hogy a kormány...","id":"20181219_Nem_tudtak_megallapodni_a_2019es_minimalberrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187b482-58be-47d7-a8a2-fcdeaae39cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Nem_tudtak_megallapodni_a_2019es_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 19. 17:22","title":"Nem tudtak megállapodni a 2019-es minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","shortLead":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","id":"20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74cf044-4f9a-4999-8cc4-7fd5206e45e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 12:23","title":"Óriási veszteséget termel 2018-ban az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9908b607-26bd-44b9-9eaa-7e5b668f2142","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széll Tamás Közép-Európa egyik leghíresebb séfje, Michelin-csillagot szerzett az Onyxnak, és ő volt az első magyar, aki bejutott a Bocuse d’Or nemzetközi döntőjébe. Kíméletlen véleménye van a szocializmus és a ma gasztronómiájáról is. ","shortLead":"Széll Tamás Közép-Európa egyik leghíresebb séfje, Michelin-csillagot szerzett az Onyxnak, és ő volt az első magyar, aki...","id":"20181219_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_gasztronomia_Szell_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9908b607-26bd-44b9-9eaa-7e5b668f2142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccebc47-3560-4219-81d7-8a61d4cdf1f9","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_gasztronomia_Szell_Tamas","timestamp":"2018. december. 19. 20:20","title":"Miért kellene elrejtenünk a gulyáslevest vagy a somlóit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]