Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f4f5cd2-0ba6-4a52-91f9-d524a960ec8c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A testület megsemmisített egy paragrafust, amely szerinte sértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő jogot.","shortLead":"A testület megsemmisített egy paragrafust, amely szerinte sértette a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő...","id":"20181220_Alkotmanybirosag_Nem_lehet_ures_formasagga_tenni_a_fellebbezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f4f5cd2-0ba6-4a52-91f9-d524a960ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb22afc-5ab5-4120-9608-93f34506f936","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Alkotmanybirosag_Nem_lehet_ures_formasagga_tenni_a_fellebbezest","timestamp":"2018. december. 20. 15:57","title":"Alkotmánybíróság: Nem lehet üres formasággá tenni a fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megsínylette a Duna-part a főváros egyik legnagyobb dél-pesti beruházását.","shortLead":"Megsínylette a Duna-part a főváros egyik legnagyobb dél-pesti beruházását.","id":"20181220_Kampanyigeret_volt_a_pesterzsebeti_furdo_most_szamolgatjak_hany_fat_vagtak_ki_miatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50cdc4b2-b959-4372-ad11-fc31c8e16fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1cdc6-450d-42e8-9ee2-7b947f669247","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Kampanyigeret_volt_a_pesterzsebeti_furdo_most_szamolgatjak_hany_fat_vagtak_ki_miatta","timestamp":"2018. december. 20. 14:36","title":"Kampányígéret volt a pesterzsébeti fürdő, most számolgatják, hány fát vágtak ki miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","shortLead":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","id":"20181221_terepjaro_akadaly_4x4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1294fa22-bf6d-420f-a650-774939930f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_terepjaro_akadaly_4x4","timestamp":"2018. december. 21. 10:22","title":"Videó: ez egy rendes terepjáró, de akkor is ki merné utána csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak az árak az elmúlt tíz évben, azaz a válság óta. ","shortLead":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak...","id":"20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cbbb02-1f85-4523-ae4a-90809095550c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","timestamp":"2018. december. 20. 14:07","title":"Van olyan kerület, ahol megállt az idő – ez történt a válság óta a fővárosi négyzetméterárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető közönséget. Két hétig, december 21-től január 4-ig 100 film lesz szabadon elérhető a Filmarchívum Vimeo csatornáján. ","shortLead":"A tavalyi akció után a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum ismét karácsonyi ajándékkal lepi meg a filmszerető...","id":"20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ec01d7-b602-4bc9-8e6f-e2b5840c1bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad1be8d-ab4c-4513-bba7-592dd5515096","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Filmalap_Filmarchivum_ajandek_szaz_szabadon_nezheto_film_unnepek_karacsony","timestamp":"2018. december. 21. 09:18","title":"Meglepetés: az ünnepek alatt száz filmet nézhet meg ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","shortLead":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","id":"20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df129a7-69ab-4775-a88c-52d95a9903c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Óvatosan a zöldségekkel és gyümölcsökkel a hipermarketekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"G. Szabó Dániel","category":"gazdasag","description":"Sok szó esett már arról, hogy a múlt hét szerdán megszavazott közigazgatási bíróságokról szóló törvény sérti a jogállami elveket, a hatalmi ágak elválasztását és a Fidesz erejét növeli. Ebben az írásban arról lesz szó, hogy ez a törvény a gazdaságnak is ártani fog.","shortLead":"Sok szó esett már arról, hogy a múlt hét szerdán megszavazott közigazgatási bíróságokról szóló törvény sérti...","id":"20181221_A_kozigazgatasi_birosagok_a_gazdasagra_is_veszelyesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583148ae-c14a-4417-8ef7-d5908072cdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_A_kozigazgatasi_birosagok_a_gazdasagra_is_veszelyesek","timestamp":"2018. december. 21. 11:30","title":"G. Szabó: A közigazgatási bíróságok a gazdaságra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","shortLead":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","id":"20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e981002-e644-40c0-8f07-0af02f4140eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","timestamp":"2018. december. 20. 17:24","title":"LMP: A harc csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]