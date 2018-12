Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","shortLead":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","id":"20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6d31-364c-48cb-a151-46eb194cb455","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","timestamp":"2018. december. 20. 11:21","title":"231 lóerővel támad a legmérgesebb Mini, itt a 2019-es új modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7167e057-5612-45fe-9a1f-dbd170263937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százmillió éves halfogat találtak kutatók a dél-dalmáciai Korculához közeli Postranán, az újonnan felfedezett Borovac-barlangban, 35 méter mélyen.","shortLead":"Százmillió éves halfogat találtak kutatók a dél-dalmáciai Korculához közeli Postranán, az újonnan felfedezett...","id":"20181220_100_millio_eves_halfog_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7167e057-5612-45fe-9a1f-dbd170263937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d470f46-f0ce-4484-b435-ecb705bc18a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_100_millio_eves_halfog_horvatorszag","timestamp":"2018. december. 20. 21:03","title":"100 millió éves halfogat találtak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58fb5b8-b0c8-4ec3-a3a6-a936a9199a4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A térségben 3 százalékos a munkanélküliség, miközben az üzemek munkaerőhiánnyal küzdenek.","shortLead":"A térségben 3 százalékos a munkanélküliség, miközben az üzemek munkaerőhiánnyal küzdenek.","id":"20181220_Annyira_nincs_betanitott_munkas_Szabolcsban_hogy_kozmunkasokat_toboroznak_a_Lego_gyarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58fb5b8-b0c8-4ec3-a3a6-a936a9199a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f9162d-241a-4ad3-8c8e-b7350dba5cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Annyira_nincs_betanitott_munkas_Szabolcsban_hogy_kozmunkasokat_toboroznak_a_Lego_gyarba","timestamp":"2018. december. 20. 10:57","title":"Annyira nincs betanított munkás Szabolcsban, hogy közmunkásokat toboroznak a Lego gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket pirotechnikusok kezelnek.","shortLead":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket...","id":"20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d4766-9fea-45a6-9dd4-00b9bb30751a","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","timestamp":"2018. december. 20. 18:58","title":"Tovább szigorították a téli tűzijátékozást korlátozó rendeletet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait bilincsben vitték el - értesült az Index. Azt egyelőre a megyei rendőrség és a TEK is tagadja, hogy az ő akciójukról lett volna szó.","shortLead":"Az encsi járási hivatalban és egy étteremben is megjelentek nyomozók, akik egy volt képviselőt és munkatársait...","id":"20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf5d886-d15e-4a9c-a919-4b6f1ebd1ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megbilincselve_vittek_el_egy_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"Megbilincselve vittek el egy volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. ","shortLead":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. ","id":"20181220_Ennyien_meg_nem_adtak_at_autopalyat_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d869111-a629-4994-aef3-b7947a154ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ennyien_meg_nem_adtak_at_autopalyat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 13:53","title":"Ennyien még nem adtak át autópályát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","shortLead":"Nem kis teljesítmény egy ilyen hatalmas járművel egy ilyen szűk fordulót végül is karcolás nélkül teljesíteni.","id":"20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52be798b-b942-44fd-92ff-2fe6e61ca19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b3669-7860-45dc-8ef8-8847fa051fa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_a_nap_videoja_kijar_az_elismeres_ennek_a_buszsofornek","timestamp":"2018. december. 20. 06:41","title":"A nap videója: Kijár az elismerés ennek a buszsofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel fenyegetett M. ügyében – nyomozást is indított. A TASZ szerint felesleges 2006-hoz hasonlítgatni a most történteket, mert a minimális túlkapás is megengedhetetlen. ","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel...","id":"20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02c64ec-9ce1-464c-a04e-3c7f7f169890","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 21. 06:30","title":"\"Nem úgy van az, hogy a rendőrség akkor fúj egy kis könnygázt, amikor jónak látja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]