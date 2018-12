Közben az utóbbi hónapokban több zaklatási váddal is illetett amerikai színész – aki ügyei miatt gyakorlatilag fekete listára került, és nem kap új szerepeket – egy furcsa videóban magyarázkodik, s tagadja az ellene felhozott vádakat. „Biztos, hogy nem fogok fizetni olyan dolgokért, amiket el sem követtem. Ugye nem hiszik el a legrosszabbakat, miközben még bizonyíték sincs? Biztos, hogy nem sietnének ítéletet hozni tények nélkül. Persze sokan lesznek, akik visszafojtott lélegzettel várják, hogy mindent beismerjek. Azt mondják, tiszteletlen vagyok, s nem a szabályok szerint játszom. Mintha korábban betartottam volna a szabályokat. Sohasem tettem, s imádtátok ezt” – mondja a videóban Spacey úgy, hogy közben az utóbbi évek egyik legnépszerűbb sorozatának, a Kártyavárnak (House of Cards) főszerepébe bújik, s az általa alakított Frank Underwoodként szólal meg.

„A Let Me Be Frank” – című videó – amely azt is jelentheti, hogy Hadd legyek Frank, de azt is, hogy Hadd legyek őszinte – az egyik ritka alkalom, hogy Spacey megszólal a zaklatási ügyekkel kapcsolatban.

A vádak szerint Spacey egy ismert tévébemondó, Heather Unruh fiát zaklatta. Unruh tavaly beszélt a nyilvánosság előtt az ügyről: akkor azt állította, Spacey italt vásárolt a 18 éves fiúnak a bárban – Massachusettsben csak 21 éves kortól fogyaszthatnak alkoholt a polgárok – majd utána fogdosni kezdte a fiatalembert.