[{"available":true,"c_guid":"6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","shortLead":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","id":"20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a726-7ab4-40c0-82ed-fb8895c8ef58","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","timestamp":"2018. december. 27. 20:54","title":"Venus Williams legyőzte húgát Abu-Dzabiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d11a0-7d33-4cd3-9e75-6781b294d895","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2018. december. 27. 08:04","title":"Kilenc autó rohant egymásba az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be09ff9-4916-4632-8a00-6559cb1a6993","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben a szemüvegemet. Merthogy az milyen sokba kerül” – írja a hatvanadik születésnapjára nemrég megjelent önéletrajzi könyvében Szarvas József Jászai-díjas színművész. \r

\r

","shortLead":"„A felnőttek világából én annyit értettem sokáig, hogy a második pofon azért jött, mert az elsőnél nem kaptam le időben...","id":"201845_szarvas_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be09ff9-4916-4632-8a00-6559cb1a6993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab608e63-cd43-401a-9d1f-4a696805e154","keywords":null,"link":"/kultura/201845_szarvas_jozsef","timestamp":"2018. december. 27. 13:10","title":"Szarvas József: Amikor betettem oda a lábam, a szakma bezárult előttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három nap maradt a megegyezésre.","shortLead":"Három nap maradt a megegyezésre.","id":"20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9352243-e6b8-4a1e-b062-6b35bf79f9ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","timestamp":"2018. december. 28. 11:56","title":"Továbbra sem tudni, mennyi lehet a minimálbér jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

\r

","shortLead":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

\r

","id":"20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238fca8-bf04-4e88-8eef-196fe6abaab7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","timestamp":"2018. december. 26. 18:43","title":"Kihívta egy kilencéves fiú a rendőrséget: nem tetszettek neki az ajándékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményt azok is igénybe vehetik majd, akiknél érkezik a második gyerek; a várandósság 91. napjától jár nekik. ","shortLead":"Az adókedvezményt azok is igénybe vehetik majd, akiknél érkezik a második gyerek; a várandósság 91. napjától jár nekik. ","id":"20181227_csaladi_adokedvezmeny_ketgyerekes_csaladok_40_ezer_forint_emmi_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02841b4-84c6-4333-a6df-f43fcaa9fd80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_csaladi_adokedvezmeny_ketgyerekes_csaladok_40_ezer_forint_emmi_novak_katalin","timestamp":"2018. december. 27. 13:20","title":"Nagyot emelkedik a kétgyerekesek adókedvezménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Goda Krisztina BÚÉK című filmjének a Gáboraként mindenféle genderprobléma megtestesítője, és őt is utoléri az okostelefonjában rejlő végzete. A színpadon és filmen kívüli életében viszont – azt állítja – nincs takargatnivalója. Hevér Gábor azon szerencsések közé tartozik, akik nem értik, miért vannak rákattanva az emberek a közösségi oldalakra. Interjú.","shortLead":"Goda Krisztina BÚÉK című filmjének a Gáboraként mindenféle genderprobléma megtestesítője, és őt is utoléri...","id":"20181227_Hever_Gabor_Amirol_nem_tudunk_az_nem_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89342286-bf41-4cc6-832a-3c99dc73ad25","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Hever_Gabor_Amirol_nem_tudunk_az_nem_faj","timestamp":"2018. december. 27. 18:00","title":"Hevér Gábor: Amiről nem tudunk, az nem fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]